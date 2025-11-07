Teljes a káosz Tóth Balázs ügyében, előrehozták a műtétjét

Tóth Balázs, az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers magyar kapusa kedden még bekerült Marco Rossi novemberi vb-selejtezőkre kihirdetett keretébe, aznap este viszont sérülést szenvedett klubja bajnoki meccsén. Az hamar egyértelművé vált, hogy Tóth Balázs nem állhat a magyar válogatott rendelkezésére, a kapust már meg is műtötték. Arról viszont, hogy mennyit kell kihagynia, egymással ellentétes információk láttak napvilágot. A Tóth Balázs ügyeit is intéző menedzseriroda munkatársa szerint a Blackburn vezetőedzője, Valérien Ismael tévesen a saját példájából indult ki.

Valérien Ismael, a Blackburn Rovers vezetőedzője boldog lesz, ha kiderül, hogy tévedett magyar válogatott kapusa, Tóth Balázs sérülése ügyében. Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Trevor Wilkinson

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ismael a klub honlapjának nyilatkozva három hónap kihagyást prognosztizált a kapusnak, cáfolva a korábbi, ennél optimistább híreket.

Ezzel szemben pénteken az M4sport.hu-nak a World in Motion menedzseriroda képviseletében Lucza Gábor azt nyilatkozta, hogy Tóth akár már decemberben újra védhet, azaz inkább a korábbi, hat hét kihagyásról szóló hírek felelhetnek meg a valóságnak.