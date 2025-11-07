Tóth Balázsmagyar labdarúgó válogatottBlackburn Rovers FCValérien IsmaëlMarco Rossi

Teljes a káosz Tóth Balázs ügyében, előrehozták a műtétjét

Az elmúlt hónapokban Tóth Balázs egyértelműen bejelentkezett, hogy a magyar válogatott első számú kapusa legyen, novemberben azonban nem számíthat rá Marco Rossi. Tóth a klubjában sérült meg, a Blackburn Rovers vezetőedzője, Valérien Ismael felkészült rá, hogy három hónapig is nélkülöznie kell magyar kapusát. Ennél azonban kedvezőbb lehet a helyzet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 12:10
Tóth Balázs idén már biztosan nem állhat Szoboszlai Dominik mellett magyar válogatott meccs előtt, klubjában viszont talán decemberben már újra védhet Fotó: Csudai Sándor
Tóth Balázs, az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers magyar kapusa kedden még bekerült Marco Rossi novemberi vb-selejtezőkre kihirdetett keretébe, aznap este viszont sérülést szenvedett klubja bajnoki meccsén. Az hamar egyértelművé vált, hogy Tóth Balázs nem állhat a magyar válogatott rendelkezésére, a kapust már meg is műtötték. Arról viszont, hogy mennyit kell kihagynia, egymással ellentétes információk láttak napvilágot. A Tóth Balázs ügyeit is intéző menedzseriroda munkatársa szerint a Blackburn vezetőedzője, Valérien Ismael tévesen a saját példájából indult ki.

Valérien Ismael, a Blackburn Rovers vezetőedzője boldog lesz, ha kiderül, hogy tévedett magyar válogatott kapusa, Tóth Balázs sérülése ügyében
Valérien Ismael, a Blackburn Rovers vezetőedzője boldog lesz, ha kiderül, hogy tévedett magyar válogatott kapusa, Tóth Balázs sérülése ügyében. Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Trevor Wilkinson

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ismael a klub honlapjának nyilatkozva három hónap kihagyást prognosztizált a kapusnak, cáfolva a korábbi, ennél optimistább híreket.

Ezzel szemben pénteken az M4sport.hu-nak a World in Motion menedzseriroda képviseletében Lucza Gábor azt nyilatkozta, hogy Tóth akár már decemberben újra védhet, azaz inkább a korábbi, hat hét kihagyásról szóló hírek felelhetnek meg a valóságnak.

Lucza elárulta, hogy a Blackburn sürgetésére felgyorsultak az események, s Tóthot már csütörtökön megműtötték Londonban, Ismael viszont még a korábban, a jövő hétre tervezett operáció előtt nyilatkozott. – Ismaelnek is volt hasonló sérülése, azzal a különbséggel, hogy az ő esetében vissza kellett varrni a porcot, az valóban három hónap kényszerpihenővel jár. Tóth Balázs esetében azonban más a helyzet, neki csak kivették a porcot, és megtisztították az ott lévő területet. Az orvos szerint nagyon jól sikerült az operáció. Azt mondta, az átlagos felépülési idő nagyjából hat hét, sőt ha minden jól megy, ebből lehet négy hét, de komplikáció esetén is maximum nyolc hét kihagyás várhat a kapusra – árulta el Lucza.

Valószínűleg Ismael sem lesz szomorú, ha kiderül, hogy ő tévedett.

 

