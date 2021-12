Mindent szeret benne, de nehezebb volt a dolga, mint a Puskás Arénával

A Puskás Arénához képest a Budapesti Kézilabda-aréna kivitelezési munkálatai sokkal feszesebbek voltak – mondta a Nemzeti Sportnak adott interjúban a mai átadó ünnepség előtt Skardelli György építész, aki korábban a Papp László Budapest Sportarénát és a Puskás Arénát tervezte.

Skardelli több okra vezeti vissza a hektikus kivitelezési folyamatot. Egyrészt a többütemű járványhullám a külföldi beszállító cégek munkáját is akadályozta, másrészt a költségvetési megszorítások miatt át kellett szabni a terveket is. „Tízezer négyzetméterrel kisebb területet kellett figyelembe vennünk, és az ezzel járó egyeztetési folyamat »gyilkos« volt. A kivitelező már építeni akart a szorító határidő miatt, de mi még javában átterveztük a házat az új elvárás szerint. És persze, mint minden építkezésen, a végére sűrűsödött be minden” – fogalmazott az építész.

Skardelli György elmondta, mire a legbüszkébb az új sportlétesítményben. „Úgy, ahogy van, szeretem! Persze vannak olyan megoldások, amelyek jobban a szívemhez nőttek, ilyen például a sajátos, tízszázalékos dőlésű dinamikus homlokzatkialakítás, amely jól befogadható forma, akárcsak a Budapest-arénánál a kavicsalak. A belső arénatér eleganciája, amely nagy küzdelmek során jött létre. De ilyen a díszkivilágítás is: egyedi, mert nem kívülről világítja meg a létesítményt, hanem a homlokzati palástban találhatók a led világítótestek. Ez lehetőséget ad különböző színösszeállítások kialakítására. Az ötlet a Market Építő Zrt. alapító vezérigazgatójáé, Scheer Sándoré, ő Dubaiban látott hasonlót. De a megvalósítás többlépcsős építészeti és elektromos áttervezéssel járt, hogy úgy jelenhessen meg, ahogy láthatjuk minden este. Valóban páratlan megoldás, derekasan megdolgoztatta az elektromos szakembereket.”

Az építész hamarosan szeretne visszavonulni a Középület-tervező Vállalatnál, de a cég megnyerte a 2023-as atlétikai vb-re felépülő stadion mellé megálmodott fedett atlétikai csarnok tervezésére kiírt közbeszerzési pályázatot, és ő segíteni akarja a projektet a tapasztalatával. A jelenleg méltatlan állapotban található székesfehérvári nemzeti emlékhely felújítása lenne Skardelli György még meg nem megvalósított álma.

