Verstappent újra megbüntették, majd Hamilton is kiosztotta

Max Verstappent (Red Bull) egy kihágásáért a dzsiddai futamon időbüntetést kapott, majd a verseny után is beidézték őt és a futamgyőztes Lewis Hamiltont (Mercedes), hogy utána járjanak a két pilóta között a 38. körben történt incidensnek, amely során összeértek.

A holland pilóta a csapata utasítására el akarta engedni Hamiltont, hogy egy korábbi manővere miatt elkerüljön egy büntetést. A brit rekorder Verstappen hirtelen lassítását azonban nem tudta mire vélni, és belerohant a Red Bullba. A Mercedes versenyzője azzal indokolt, riválisa féktesztelte őt, ráadásul neki senki sem szólt előre arról, hogy visszakapja a pozícióját.

Az energiaitalosok tagadták Hamilton vádjait, de a sportfelügyelők a meghallgatást követően úgy döntöttek, hogy Verstappen volt a vétkes az ütközésért, mivel a holland hirtelen (69 baros nyomással) fékezett, ami 2,4 G-s lassulást eredményezett. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) tájékoztatása szerint tíz másodperces büntetést szabtak ki Verstappenre, aki ennek ellenére is megtarthatja a második helyét, vagyis a pontverseny állása nem változik – a két versenyző egálban van a vasárnapi idényzáró előtt.

Hamilton a futam utáni értékelésében odaszúrt vetélytársának, aki szerinte nem tiszteli a szabályokat.

– Rengeteg pilótával harcoltam az autóversenyzőként eltöltött huszonnyolc évem alatt. Más-más karakterek voltak, egyesek túlmentek a határokon, mivel úgy gondolták, hogy rájuk nem vonatkoznak az előírások, vagy egyszerűen csak nem vették figyelembe őket. Max is túlmegy a határon, ez nem is kérdés. Rengetegszer kerültem már el az ütközést vele, bár nincs ellenemre, hogy mindig nekem kell engednem. Mindig jön egy újabb harc, ahogy ma is. Olyan, mintha egy bokszringben lennék. De én készen állok! – jelentette ki a címvédő, majd a kettejük közti ütközésről is beszélt.

– Taktikázott, hogy a DRS-sel visszaelőzhessen az első kanyarban. Ezért olyan keményen lépett a fékre, hogy én majdnem belerongyoltam az autója hátuljába, úgy pedig mindketten kiestünk volna. De neki egyáltalán nem számít, ha egyikünk sem ér célba.

A hétszeres vb-győztes kettős mércére is panaszkodott, szerinte a sportfelügyelők engedékenyek Verstappennel, ha pályaelhagyásokról van szó.

– Többször, Brazíliában is láthattuk, hogy bár a fehér vonalak között kellene versenyeznünk, a sportfelügyelők nem hoztak egyértelmű döntéseket. Ennek következtében fordulnak elő ilyen esetek. Tudomásom szerint nem tarthatom meg a helyem, ha a pályán kívül előzök meg valakit. Ezzel mindenki tisztában van, mégis úgy érzem, hogy ez a szabály egy bizonyos pilótára nem érvényes…

Borítókép: Max Verstappen (Fotó: EPA/Andrej Isakovic)