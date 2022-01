A hosszú stoplik éjszakája

Januárban az európai nemzetközi kupák szünetelnek, a topligák országaiban viszont a bajnokik mellett a különböző kupasorozatok garantálják a futballdömpinget. Olaszországban, Angliában és – Spanyolország helyett – Szaúd-Arábiában sem maradt durva szabálytalanság nélkül a csütörtöki játéknap.

A Coppa Italia nyolcaddöntőjének rangadója, a Napoli és a Fiorentina meccse nem okozott csalódást, hiszen 120 perc alatt hét gól is született. Kevésbé jó hír, hogy három piros lapot is láthatott a közönség, s az a furcsaság is előfordult, hogy a második félidőben a Fiorentina emberhátrányban szerzett vezetést, majd a rendes játékidő hosszabbításában a Napoli szintén emberhátrányban egyenlített. A kétszer tizenöt perces ráadásban viszont már nem volt esélye a kilenc emberrel küzdő nápolyi csapatnak.

Angliában gólt nem hozott a Liverpool és az Arsenal Ligakupa-elődöntőjének első felvonása, a piros lap viszont itt sem maradt el: Granit Xhaka mentés gyanánt hasba rúgta Diogo Jotát. Érdekes megfigyelni a közvetítést is: az Arsenal szakértője szerint szóba sem jöhetett volna a megmozdulásért a piros lap...

A Szaúd-Arábiában rendezett, négy csapat részvételével zajló spanyol Szuperkupa elődöntőjében a címvédő Athletic Bilbao rendkívül balszerencsés körülmények között került hátrányba, de fordítani tudott az Atlético Madriddal szemben, így a baszkok játsszák a vasárnapi finálét a Real Madrid ellen. A sérüléséből nemrég felépült Atlético-védő, José María Giménez a meccs utolsó pillanataiban még fejbe rúgta Inigo Martínezt, az egyetlen kérdés, hogy ehhez a piros laphoz miért volt szükség a VAR közbeavatkozására.

