Úgy tűnik, teljesül Lewis Hamilton fő kívánsága

Mint ismert, Lewis Hamiltont (Mercedes) a tavalyi Abu-dzabi Nagydíj utolsó körében előzte meg Max Verstappen (Red Bull), így a győzelem mellett a világbajnoki címet is megszerezte a holland pilóta. Ehhez a végkimenetelhez drámai történések sora vezetett: előbb Nicholas Latifi (Williams) balesete, amelynek okán a pályára hajtott a biztonsági autó, majd Michael Masi versenyigazgató sokat vitatott döntései.

Ahogy szinte az egész versenyen, Latifi balesetének idején is Hamilton állt az élen, a második Verstappen kis túlzással fényévekre volt lemaradva tőle, ráadásul lekörözésre váró pilóták is autóztak kettejük között. A biztonsági autó beküldésekor a versenyigazgató – a Red Bull legnagyobb megrökönyödésére – úgy döntött, hogy a bevett szokásokkal ellentétben ezúttal nem vehetik vissza a körüket a lekörözésre váró pilóták, tehát a futam újraindítása idejére is Verstappen előtt maradnak, ezzel úgymond pajzsot képezve Hamiltonnak. Masi viszont később meggondolta magát (ekkor már a Mercedesnél nem hittek a szemüknek), és végül mégis elengedte a lekörözött pilótákat, az új abroncsokat használó Verstappennek szinte tálcán kínálva az első helyet. A holland élt is a „meccslabdával”, megszerezte első világbajnoki címét a Formula–1-ben.

A versenyt követően többen, legfőképpen a Mercedesnél úgy érezték, Hamiltontól elrabolták a vb-címet, ezért pedig Masit kiáltották ki bűnbaknak. A német istálló az eset alapos kivizsgálását követelte a Nemzetközi Automobil-szövetségtől (FIA), valamint amolyan titkos záradékként a versenyigazgató leváltását is. A hírek szerint Hamilton is ettől a döntéstől tette függővé a jövőjét, ugyanis egyelőre kérdéses, hogy a 2023-as idény végéig szerződéssel rendelkező brit folytatja-e a pályafutását az F1-ben.

Úgy tűnik, a FIA teljesítheti a hétszeres világbajnok és a stuttgarti csapat kérését, legalábbis a szövetség egy tagja először beszélt Masi leváltásáról.

– Michael remek munkát végzett több szempontból is. Egyértelmű, hogy nem akarjuk elveszíteni őt. Ezt megmondtuk neki, ugyanakkor esély van rá, hogy új versenyigazgatónk lesz – fogalmazott sokat sejtetően Peter Bayer.

Michael Masi Fotó: Andrea Diodato

Masi a 2019-es idény kezdetétől töltötte be ezt a pozíciót, miután elődje, Charlie Whiting váratlanul, az év márciusában elhunyt. Sok súly nehezedett a hirtelenjében kinevezett versenyigazgató vállára, legfőképpen a tavalyi évadban, amikor gyakran két tűz közé került a Mercedes és a Red Bull pályán történő és azon kívüli csatározása miatt. Bayer éppen ezért azt is hozzátette, a versenyigazgató feladatkörein is változtatni fognak a jövőben.

– Megvizsgáljuk, hogyan osszuk fel a versenyigazgató különböző feladatait, hiszen ő egy személyben sportigazgató, biztonsági és pályadelegált is. Ez egyszerűen túl sok egy embernek. Ezeket a pozíciókat több személy között kell felosztani, így lecsökkentve a versenyigazgatóra nehezedő terhet – folytatta a FIA együléses versenyautókért felelős igazgatója, majd elárulta, elképzelhető, hogy a csapatokhoz hasonlóan a szövetség is irányítóközpontot hoz létre a genfi központján, amely a versenyigazgató munkáját segítené a távolból.

Bayer továbbá azt is megerősítette, a csapatfőnököknek a jövőben megtiltják, hogy a versenyigazgatónak rádión üzengessenek a futam közben, ezzel próbálva befolyásolni őt. Ehelyett visszatérnek a korábban alkalmazott szabályokhoz, vagyis a rádiócsatornát csak a csapatmenedzserek használhatják a jövőben, de ők sem a versenyigazgatóval vehetik fel a kapcsolatot (hogy ne vonják el a figyelmét a feladatairól), hanem egy FIA-alkalmazottal kommunikálhatnak majd.

Borítókép: Lewis Hamilton (balra) és Toto Wolff csapatfőnök a 2020-as Török Nagydíjon (Fotó: MTI/EPA/Getty pool/Clive Mason)