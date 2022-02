Az év védésével mentett pontot a Honvéd + videó

A videó mindent elárul. Nagy Zsolt, ha nem is tökéletesen, de jól rúgta kapura a Baráthon megpattant labdát. Szappanos Péter elképesztő bravúrral hárított. Ha nem is az idény, de eddig mindenképpen az év védése.

Az első félidőben a vendégektől Corbunak is volt egy helyzete, a második félidő aztán egyértelműen a Honvédé volt, Batik be is talált, de nem adták meg a gólját. Ez alapján inkább a Puskás Akadémia örülhet a 0-0-s döntetlennek.

A felcsútiak két vereség után szereztek pontot, de aligha boldogok vele, mert a Ferencváros szombat este növelheti az előnyét, ha a papírformának megfelelően legyőzi a Gyirmótot.

NB I, 22. forduló:

Péntek:

Paks–Fehérvár 3-2 (1-2), gólszerzők: Haraszti (19.), Ádám (84.), Lenzsér (90+4.), ill. Zulj (3.), Dárdai (13.)

Szombat:

ZTE–Kisvárda 0-0

Bp. Honvéd–Puskás Akadémia 0-0

Ferencváros–Gyirmót 19.30

Vasárnap:

Újpest–Mezőkövesd 14.30

Debrecen–MTK 17.00

Borítókép: Szappanos Péter biztos pont a Honvédban