A csapattársa majdnem belehalt a Hamiltonnal való csatába

Heikki Kovalainen két idényt (2008, 2009) töltött el a McLarennél a sikerhalmozó brit mellett, de megközelíteni sem tudta a csapattársa eredményeit. A japán ralibajnokságban versenyző finn most a talkSPORT honlapnak adott interjújában mesélte el: embert próbáló feladat volt Hamiltonnal együtt dolgozni.

– Olykor-olykor tudtam vele tartani a lépést, de az idény során minden edzést hosszabbra kellett nyújtanom, hogy egyáltalán esélyem legyen ellene. Ennyit tehet az ember, aztán elfogy az energiája. Velem is ez történt, nem tudtam úgy teljesíteni, ahogy ő. Olyan magas szinten teljesít, hogy még a Max Verstappenhez hasonló szupertehetségeknek is rengeteget kell dolgozniuk, energiát rááldozniuk és végig összpontosítaniuk, hogy felvegyék vele a versenyt. Erre pedig nem mindenki képes.

Azt hiszem, hogy Rosberg minden rendelkezésére álló eszközt bevetett, hogy legyőzze Lewist, és ebbe majdnem belehalt. Azt nyilatkozta utána, hogy nem bírt volna ki még egy a 2016-oshoz hasonló idényt, az kicsinálta volna.

Rosberg (balra) azon kevés csapattárs közé tartozott, aki le tudta győzni Hamiltont. Fotó: MTI/EPA/Valdrin Xhemaj

Kovalainen hozzátette, mindig is tisztában volt vele, hogy Hamilton rendkívül tehetséges, de az sosem jutott eszébe, hogy egykori csapattársa elér Schumacher szintjére.

– Amikor ott voltam, nem gondoltam rá, hogy megdöntené Michael rekordját. De már akkor is tudta mindenki, hogy egy nagyon jó pilótáról van szó. Rendkívül tehetséges és elhivatott volt, minden tekintetben kimagasló. Az már fiatalkorától egyértelmű volt, hogy jó pilóta és világbajnok lesz belőle egyszer. Így is lett. De az egész nem csak a tehetségről szól. Sok tehetséges srác versenyez, szerintem Lewis a tehetségének és a rengeteg munkának köszönheti, hogy idáig jutott. Nagyon elhivatott, ha valamit magáénak akar, akkor minden erejével azon van, hogy azt elérje. Ez így volt az élet minden területén, ha golfozni mentünk, ott is eltökélt volt. Ha le akart győzni valamiben, le is tudott, ez az ő egyik erőssége.

Szerintem abban sokkal jobb más sportolóknál, hogy képes túllépni a nehézségeken. A visszájára fordítja a dolgokat, és erősebben tér vissza – magyarázta a finn.

Jelenleg George Russell Lewis Hamilton csapattársa a Mercedesnél. A fiatal brit eddig tartja a lépést tapasztalt honfitársával, de Kovalainen szerint még túl korai lenne ítéletet mondani Russell teljesítményéről, aki az idei két futamon három ponttal szerzett kevesebbet Hamiltonnál.

– Tény, hogy én sosem jelentettem igazi veszélyt Lewisra. Talán emiatt volt kiváló a kapcsolatunk, leginkább azokban az időkben, amikor csapattársak voltunk. Rosberggel szerintem azért nem jöttek ki jól, mert Rosberg keményebben lépett fel vele szemben. Olyan dolgokat tett, amelyek nem voltak szépek, de valószínűleg szükség volt rájuk a világbajnoki csata során – mondta végszóként Kovalainen.