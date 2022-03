A Fehérvár ukrán légiósa tankot venne hazája seregének

A Nemzeti Sport írta meg egy ukrán újságíróra hivatkozva, hogy Ivan Petrjak milyen módon támogatja az Oroszország ellen védekező háborút folytató hazáját, Ukrajnát.

„Egy rövidke kis történet. Az ukrán labdarúgó, Ivan Petrjak, aki a magyar Fehérvárban játszik, nyolc embert fogadott be Ukrajnából. Családja, két gyermeke és egy 65 négyzetméteres háza van Budapest közelében, és teljes mértékben segíti magyarországi tartózkodásukat. Segít a fegyveres erők számára sisakok és páncélok vásárlásában is. Készen áll arra is, hogy tankot vásároljon a hadseregnek, de nem tudja, hol teheti ezt meg. Tisztességes embernek és szerény fickónak ismerem, így hát megosztom ezt!” – írta a Facebookon közzétett posztjában Volodimir Zverov.

Nem a Fehérvár légiósa az első ukrán labdarúgó, aki komoly anyagi támogatást nyújt hazája seregének a védekezéshez. Korábban az egyik legismertebb aktív ukrán futballista, a West Ham United támadója, Andrij Jarmolenko mintegy 33 millió forintnak megfelelő adománnyal járult hozzá a hadsereg kiadásaihoz.

A 2004-ben Aranylabdával díjazott korábbi ukrán sztárcsatár, Andrij Sevcsenko pedig Londonban próbál anyagi támogatást gyűjteni hazája védekezéséhez.

– Rendkívül nehéz időket él át a hazám, a népem, a családom – nyilatkozta Sevcsenko a Sky Sportsnak. – Édesanyám és a nővérem most is Kijevben van, szörnyűségek történnek körülöttük. Emberek halnak meg, gyerekek halnak meg, rakétákat irányítanak az otthonainkra. Megpróbáltam meggyőzni őket, hogy meneküljenek onnan, amíg lehet, de hiába, a válaszuk rendre az, hogy nem.

Ott akarnak maradni. Ilyen az ukrán hazafiság.

Visszatérve Petrjakra, láthatóan megrázta a háború. Miután a múlt héten kitörtek a harcok, a legutóbbi bajnokit ukrán csapattársaihoz hasonlóan kihagyta, de csütörtökön a Fehérvár kupameccsén már pályára lépett. Sőt óriási gólt is lőtt a Győr ellen, ami után nehezen bírt az érzelmeivel, könnyekben tört ki, és a meze alatt viselt pólójára írt üzenetet mutatta, amelyben a háború leállítását követelte.

A meccs végeredménye biztosan nem segített Petrjak lelkiállapotán, ugyanis a Fehérvár végül 2-1-re kikapott a másodosztályú Győrtől a kupanegyeddöntőben. Bár most aligha ez az ukrán játékos legnagyobb gondja...

Az ötszörös válogatott Petrjak 2018-ban a Sahtar Donyecktől érkezett Magyarországra, először a Ferencváros csapatába kölcsönben, majd egy évvel később a Fehérvár vásárolta meg a Transfermarkt információi szerint 1,2 millió euróért. 113 NB I-es meccsen 29 gólja és 32 gólpassza van ez idáig.

Borítókép: Ivan Petrjak a Győr ellen szerzett gólja után (Fotó: Fotó: Huszar Gabor)