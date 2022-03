Már visszavonultatták, de Verrasztónak még vannak tervei az úszásban

Mégsem adja fel. Fehérvári Balázs, régi-új edzője irányításával ismét edzésbe állt, sőt kiköltözött Mödlingbe, hogy Fehérvári személyesen felügyelhesse a munkáját.

„Kottából” is tud edzeni

Fehérvári Balázs 2024-ig biztosan Ausztriában marad

– Sokáig én sem voltam egészen biztos abban, hogy Dávid nem fordít hátat az úszásnak, amin nem csodálkoztam volna, mert lássuk be, soha nem volt habkönnyű az élete, ami most is így van. Ha viszont egyszer ráveszi magát a hajtásra, akkor csak kalapot lehet emelni előtte. Túlzás nélkül állíthatom, hogy az elmúlt 10-12 évben nem találkoztam olyan úszóval, aki hozzá hasonló alázattal tekintett a sportágára, amit konokságnak és céltudatosságnak is lehet nevezni. Már sokszor adta a jelét annak, hogy imádja az úszást, minden lefaragott századmásodpercnek örülni tud, őt nem nógatni, hanem egyszerűen csak motiválni kell. Ezt az odaadást tapasztaltam az első közös edzőtáborozásunk alatt Sierra Nevadában is, ahová hamarosan egyedül fog visszatérni, mert még egyszer nem tudom magára hagyni a többi versenyzőmet. Megírom az edzéstervet Dávidnak, ő „kottából” is tud dolgozni, én pedig biztos lehetek abban, hogy úgy fog edzeni, mint ha ott állnék a parton – beszélt a közös munkáról Fehérvári Balázs.

Verrasztó nem fog hiányozni, illetve nem is maradhat távol az áprilisi debreceni országos bajnokságtól, és ott lesz a június 18-án kezdődő budapesti világbajnokság indulói között is.

Történhet meglepetés, de kicsi a valószínűsége annak, hogy éppen ezzel a lehetőséggel élve harcolna ki újabb dobogós helyeket a továbbra is a Ferencváros kötelekébe tartozó úszó.

– Alig három hónapos munka után túlzott reményeket nem fűzhetünk a budapesti világbajnoksághoz, mert semmit se siettethetünk vagy hagyhatunk ki. Házat építeni sem lehet úgy, hogy a harmadik szintet az elsőre húzzák fel. Jól haladunk, és nagyon bízunk abban, hogy Dávid az augusztusi római Európa-bajnokságon remek teljesítményekkel fog kirukkolni – hangsúlyozta Fehérvári Balázs.

Borítókép: Verrasztó Dávid még nem hagyta el végleg a medencét