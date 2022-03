Marija Sarapova megszólalt és lépett – Putyin ennek most aligha örül

Az Indian Wells-i keménypályás tenisztornán – amelyen 8,3 millió dollár az összedíjazás – a női versenyben az ukránok első számú teniszezőnője, Elina Szvitolina (a világranglista 18. helyezettje) a második fordulóban búcsúzott, a 32 között szállt ki Anzselina Kalinyina (50.) is, a szabadkártyás Dajana Jasztremszka (103.) a 64 között, Marta Kosztyuk (54.) pedig a 16 közé jutásért ezután lép pályára a belga Elise Mertens ellen. Mondani sem kell, hogy az ukrán játékosoknak nagyon nehéz a játékra koncentrálniuk, amikor hazájukban háború dúl…

– A szüleim Odesszában laknak, egy tizenkettedik emeleti lakásban, de nem nem nagyon mernek otthon tartózkodni, inkább az óvóhelyen vannak. Szörnyű ez a helyzet… Igyekszem velük tartani a kapcsolatot, amikor éppen otthon működik az internet. Nagyon büszke vagyok a népünkre, a honfitársaimra, akik otthon harcolnak. Szerhij Sztahovszkijt személyesen is ismerem, köszönöm neki, és remélem, hogy minden rendben lesz vele. Nagyon fontos lenne, hogy a hazám felett repüléstilalmi zónát hozzanak létre, hogy ne bombázhassanak bennünket – mondta Jasztremszka, aki az első fordulás veresége kapcsán azt jegyezte meg, érzelmileg annyira megviseli a háború, hogy nem tudott összpontosítani.

A versenyzéstől már visszavonult Sztahovszkij, aki Budapesten él a családjával, hazatért Ukrajnába és fegyvert fogott. A közösségi oldalán meg is osztott magáról egy Kijevben készült fotót. „Ez a mi városunk, ez a mi országunk” – írta.

Marta Kosztyuk az első fordulós győzelme után arról beszélt, nem ért egyet azzal, hogy a WTA engedi az orosz teniszezőnők indulását; szerinte azok a nemzetközi sportági szövetségek döntöttek helyesen, amelyek kizárták az oroszokat.

– Egy orosz játékossal beszélgettem, eggyel pedig üzenetet váltottam, de egyikük sem mondta, hogy elítélné azt, amit a hazája tett, egyikük sem kért bocsánatot, és ez hatalmas csalódás számomra – fogalmazott Kosztyuk. – Az egyetlen problémájuk az, hogy most nem tudnak pénzt utalni… – jegyezte meg az ukrán teniszező arra utalva, hogy a nemzetközi szankciók a bankszektorban is sújtják az oroszokat. – Nem kell politikusnak lenniük ebben a helyzetben, nem ezt várom, csak azt, hogy értsék meg az, mi zajlik, és maradjanak meg embernek…

Azt azért nem állíthatjuk, hogy a teniszvilágban minden orosz érzéketlen az ukránok szenvedései iránt. A korábbi női világelső, a versenyzéstől már visszavonult Marija Sarapova tudatta, hogy adományoz a „Save the Children” nemzetközi szervezetnek, amely a világ gyermekeinek védelmét tűzte ki céljául.

– Napról napra egyre jobban megszakad a szívem, és mélyen elszomorítanak az ukrajnai válság súlyosbodása miatt sújtott családok és gyerekek fotói, történetei – indokolta a döntését Sarapova. Aki ezzel, ha csak burkoltan is, de bírálta az orosz inváziót – a megszólalásának az orosz elnök, Vlagyimir Putyin aligha örül.

Orosz sportolók részéről sokkal inkább a hallgatás és a Putyin melletti kiállás a jellemző. A szinkronúszásban Tokióban olimpiai bajnok és ötszörös világbajnok Marina Goljadkina donyecki születésű, s 2013-ban még ukrán színekben nyert vb-bronzot. Mint tudjuk, 2014-ben a helyi szeparatisták kikiáltották a Donyecki Népköztársaságot, és ott kisebb-nagyobb megszakításokkal azóta dörögnek a fegyverek.

– Ott voltam 2014-ben a bombázások idején. Kár, hogy a világközösség ezekben az években nem emelte fel a hangját Donyeck és Luganszk polgáraiért, akikért Oroszországnak volt bátorsága kiállni. Az ezekben az években született gyerekeknek nem volt gyerekkoruk. Donyeck Ukrajna egyik legszebb városa volt, és most fáj a szívem, mert minden összetört, minden elpusztult. Szeretném, ha mindannyiunk feje fölött békés égbolt lenne. S szeretném, ha az emberek megismernék az igazságot. Kár, hogy a donyecki és luganszki emberek hangját mindvégig nem hallották – írta ki az Instagram-oldalára Marina Goljadkina, és olyan fotót osztott meg magáról egy orosz zászlóval, amely Budapesten készült, a háttérben feltűnik Vajdahunyad vára.

A magyarázat erre az, hogy Goljadkina tagja volt a 2017-es budapesti vb-n győztes orosz csapatnak is. A sportolónő a tokiói olimpia után Vlagyimir Putyinnal készült közös fotóját is megosztotta, s hangoztatja is, hogy nagy támogatója az orosz elnöknek.

A háború napi aktualitásaihoz kapcsolódva: az ukránok 31 éves olimpiai bajnok kardvívója, Olha Harlan – akinek az ötkarikás játékokról egy aranya, egy ezüstje és két bronza van, emellett hatszoros világbajnok – Mikolajivben született; abban a városban, amelyet az elmúlt éjjel bombáztak az oroszok, és egy kórházat is eltaláltak.

– Most a szülővárosom… Miközben ti az utolsó perceiteket élvezitek ki az Instagramon vagy alszotok, hát, szép álmokat nektek! – címezte az oroszoknak a szavait az olimpiai bajnok, az Instagram-sztorijában megosztva egy videót a helyi robbanásokról, és a végére még odaillesztett egy káromkodást is, amit az ukrán média is csak kipontozva mert idézni...

Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet, a Roszkomnadzor mindenesetre valóban korlátozta az Instagramhoz történő oroszországi hozzáférést, miután a közösségi hálózat tulajdonosa, az amerikai Meta Platforms engedélyezte a felszólítást az oroszokkal szembeni erőszakra.

