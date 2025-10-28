Miközben emberek ezrei halnak meg minden egyes nappal, amellyel késik az orosz–amerikai megállapodás, több nyugati politikus is inkább kárörvend a béketárgyalások csúszása miatt. A budapesti békecsúcs ellen szurkoló nyugati háborúpárti politikusok és a liberális média azonban azt nem veszik figyelembe, hogy minél később kerül sor a tárgyalásra, annál nagyobb kár éri az európai gazdaságot és annál többen halnak meg.
A háború nem játék – pusztítás és emberi szenvedés Ukrajnában
Az Ukrajnában folyó háború immár több mint három és fél éve tart. Mind politikai, mind humanitárius és katonai szempontból mérhetetlen terheket ró az érintett országokra, a harcot támogató háborúpárti Brüsszel hősi narratívái mögött azonban megdöbbentően sötét kép bontakozik ki: a harcmezőkön értelmetlenül kioltott emberéletek ezrei, folyamatos rettegésben élő lakosság, és az ukránok puszta túlélésért folytatott mindennapjai.
A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lapunknak korábban úgy fogalmazott, hogy a magyar fővárosban akár olyan megállapodás is születhet, amely közelebb viheti a világot az orosz–ukrán háború lezárásához.
A háború nem játék
Egy korábbi riport szerint az egyik leghevesebb ütközetek helyszínén, Bahmut közelében egy amerikai önkéntes katona azt nyilatkozta, hogy „a frontvonalon szolgáló ukrán katonák átlagos életkilátása kb. négy óra”, írta a Business Insider.
Ennyi, amire a frontra vitt besorozott ukrán fiatal számíthat.
Ezzel párhuzamosan a katonai veszteségek is óriásiak. Mindez arra utal: az orosz–ukrán háború valósága az, hogy nem elszórt kisebb harcok vannak hanem azóta is állandó, nagymértékű vérontás.
A háború áldozatai azonban nem csak a frontvonalon harcolók. A United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU) jelentése szerint több ezer civil és gyermek esett áldozatául az értelmetlen vérontásnak.
2025 júliusában új rekord is született: 286 civil halt meg és 1 388 sérült – ez három éves időszakban a legmagasabb havi szám.
A jelentés hangsúlyozza, hogy „akárhol is vagy Ukrajnában – kórházban, otthon, munkahelyen – akkor kockázatnak vagy kitéve”.
Infrastruktúra, társadalom, gazdaság – lerombolva
A legfontosabb az emberélet, de az infrastruktúra pusztulása is mérhetetlen: az HRMMU adatai szerint legalább 790 egészségügyi létesítmény és 1 670 oktatási intézmény rongálódott vagy semmisült meg a háború kezdete óta.
A háború az ukrán társadalom valamennyi szövetében rombol: a társadalmi kohézió, az oktatás, az egészségügy mind tartósan sérülnek.
A tét a túlélés!
A médiában gyakran jelennek meg katonai manőverek, „hősi” pillanatok, térnyerésről szóló beszámolók. Ezek azonban nem adják vissza azt a pillanatról-pillanatra zajló küzdelmet, ahol a túlélés maga a cél.
Mind a katonai, mind a polgári áldozatok száma magas, és ezek mögött valós családok, tragédiák állnak. Ha egy frontvonalon a „négy óra” mint átlagos életkilátás felmerül, az már nem retorika – azt jelenti, hogy pillanatok döntik el az életet és a halált.
A jelentések szerint a halálos civil veszteségeinek egyre nagyobb része olyan területeken történik, amelyek fizikailag vagy földrajzilag már nem közvetlen frontvonalak. A modern tüzérség, drónok, rakéták révén a háború „eloszlik” az országban.
Bármelyik részről nézzük – a katonai oldalon vagy a civil lakosság oldaláról –, a háború áldozatainak száma, a szenvedés, az infrastruktúra sérülése mind arra mutat: ezt a konfliktust nem lehet elválasztani az emberi tragédiától.
Borítókép: Egy nő sír fiatal férje koporsója mellett Kijevben (Fotó: NurPhoto/AFP/Kirill Chubotin)
