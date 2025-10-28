háborúUkrajnatársadalompusztításemberéletgazdaság

A háború nem játék – pusztítás és emberi szenvedés Ukrajnában

Az Ukrajnában folyó háború immár több mint három és fél éve tart. Mind politikai, mind humanitárius és katonai szempontból mérhetetlen terheket ró az érintett országokra, a harcot támogató háborúpárti Brüsszel hősi narratívái mögött azonban megdöbbentően sötét kép bontakozik ki: a harcmezőkön értelmetlenül kioltott emberéletek ezrei, folyamatos rettegésben élő lakosság, és az ukránok puszta túlélésért folytatott mindennapjai.

Szabó István
2025. 10. 28. 3:00
Egy nő sír fiatal férje koporsója mellett Kijevben Fotó: Kirill Chubotin Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miközben emberek ezrei halnak meg minden egyes nappal, amellyel késik az orosz–amerikai megállapodás, több nyugati politikus is inkább kárörvend a béketárgyalások csúszása miatt. A budapesti békecsúcs ellen szurkoló nyugati háborúpárti politikusok és a liberális média azonban azt nem veszik figyelembe, hogy minél később kerül sor a tárgyalásra, annál nagyobb kár éri az európai gazdaságot és annál többen halnak meg.

Háború
Ukrán katonák D30-as tüzérségi lövedékekkel támadják az orosz gyalogságot a borovai front irányába, Ukrajnában, 2025. október 4-én (Fotó: Anadolu/AFP/Jose Colon)

A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lapunknak korábban úgy fogalmazott, hogy a magyar fővárosban akár olyan megállapodás is születhet, amely közelebb viheti a világot az orosz–ukrán háború lezárásához. 

A háború nem játék

Egy korábbi riport szerint az egyik leghevesebb ütközetek helyszínén, Bahmut közelében egy amerikai önkéntes katona azt nyilatkozta, hogy „a frontvonalon szolgáló ukrán katonák átlagos életkilátása kb. négy óra”, írta a Business Insider.

Ennyi, amire a frontra vitt besorozott ukrán fiatal számíthat.

Ezzel párhuzamosan a katonai veszteségek is óriásiak. Mindez arra utal: az orosz–ukrán háború valósága az, hogy nem elszórt kisebb harcok vannak hanem azóta is állandó, nagymértékű vérontás.

A háború áldozatai azonban nem csak a frontvonalon harcolók. A United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU) jelentése szerint több ezer civil és gyermek esett áldozatául az értelmetlen vérontásnak.

2025 júliusában új rekord is született: 286 civil halt meg és 1 388 sérült – ez három éves időszakban a legmagasabb havi szám.

A jelentés hangsúlyozza, hogy „akárhol is vagy Ukrajnában – kórházban, otthon, munkahelyen – akkor kockázatnak vagy kitéve”.

Infrastruktúra, társadalom, gazdaság – lerombolva

A legfontosabb az emberélet, de az infrastruktúra pusztulása is mérhetetlen: az HRMMU adatai szerint legalább 790 egészségügyi létesítmény és 1 670 oktatási intézmény rongálódott vagy semmisült meg a háború kezdete óta.

A háború az ukrán társadalom valamennyi szövetében rombol: a társadalmi kohézió, az oktatás, az egészségügy mind tartósan sérülnek.

A tét a túlélés!

A médiában gyakran jelennek meg katonai manőverek, „hősi” pillanatok, térnyerésről szóló beszámolók. Ezek azonban nem adják vissza azt a pillanatról-pillanatra zajló küzdelmet, ahol a túlélés maga a cél.

Mind a katonai, mind a polgári áldozatok száma magas, és ezek mögött valós családok, tragédiák állnak. Ha egy frontvonalon a „négy óra” mint átlagos életkilátás felmerül, az már nem retorika – azt jelenti, hogy pillanatok döntik el az életet és a halált.

A jelentések szerint a halálos civil veszteségeinek egyre nagyobb része olyan területeken történik, amelyek fizikailag vagy földrajzilag már nem közvetlen frontvonalak. A modern tüzérség, drónok, rakéták révén a háború „eloszlik” az országban. 

Bármelyik részről nézzük – a katonai oldalon vagy a civil lakosság oldaláról –, a háború áldozatainak száma, a szenvedés, az infrastruktúra sérülése mind arra mutat: ezt a konfliktust nem lehet elválasztani az emberi tragédiától.

 

Borítókép: Egy nő sír fiatal férje koporsója mellett Kijevben (Fotó: NurPhoto/AFP/Kirill Chubotin)


 

add-square Orosz–ukrán háború

Németország drámai lépésre készül, háborút vár Berlin

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekpintér béla

Schmidt Máriát agyonverni nem kell félnetek

Néző László avatarja

Vajon mit üzen Pintér Béla a mai idegrángásos Magyarországnak, amelyben már így is elszabadultak a sötét indulatok?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu