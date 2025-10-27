Magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. A találkozón, amelyre a kormányfő ajándékot is vitt, a béke volt a fő téma. Orbán Viktor szerint míg az orosz–ukrán háborút lezárni hivatott békefolyamat hatalmi központja Donald Trump amerikai elnök, a spirituális központja a Vatikán és a katolikus egyházfő. A miniszterelnök még a kulisszák mögötti pillanatokba is betekintést engedett.
Orbán Viktor a békefolyamat spirituális központjában járt, Németországban visszaütött a háborúpárti politika
Németországban a háborúpárti politikával szembejött a valóság, Csehországban pedig újabb lépéssel került közelebb a patrióta kormány megalakulása. Eközben Orbán Viktor a békemisszió újabb állomásaként XIV. Leó pápánál járt, valamint Giorgia Meloni olasz kormányfővel is egyeztetett – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Nem a pápánál tett látogatás volt Orbán Viktor egyetlen hétfői programja. Rómában Giorgia Meloni olasz kormányfővel találkozott, akivel a főbb nemzetközi aktualitások mellett az olasz–magyar kétoldalú kapcsolatokról is egyeztettek.
Eközben a békepárti tábor hamarosan újabb patrióta miniszterelnökkel gazdagodhat. Petr Pavel cseh államfő hivatalosan is megbízást adott Andrej Babisnak a kormányalakítási tárgyalásokra. Babis pártja, az ANO a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), valamint az Autósok pártokkal tárgyal. A Hradzsinban tartott találkozón Babis a hét második felére ígérte a koalíciós szerződés átadását az elnöknek.
Németországban ugyanakkor a valóság gyorsvonatként jött szembe Friedrich Merz kormányának háborúpárti politikájával. Az amerikai szankciók óriási veszteséget okoznának a német gazdaságnak, így a német kormány felmentésért könyörög az Egyesült Államoknak. A nyugat-európai kettős mércére jellemző módon ugyanakkor Magyarországot továbbra is támadják, mert a földrajzi helyzete miatt rászorul az orosz energiahordozók importjára.
Vlagyimir Putyin orosz államfőnek inkább az orosz–ukrán háború lezárására, semmint új fegyverek bemutatására kellene koncentrálnia – javasolta hivatali partnerének Donald Trump amerikai elnök. A megjegyzés előzménye Putyin bejelentése, miszerint a „Burevesztnyik” rakétát sikeresen tesztelték. Trump szerint ugyanakkor az Egyesült Államoknak sincs szégyenkeznivalója a nukleáris elrettentő eszközök terén, és megjegyezte, hogy az egyik atomtengeralattjárójuk közelebb van Oroszországhoz, mint azt sokan gondolnák.
Végezetül Magyarországra visszatérve, Budapesten az eddigi legnagyobb magyar–izraeli üzleti fórumra került sor a Puskás Arénában. A rendezvényen 62 magyar és 36 izraeli vállalat vett részt. Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, a zsidó közösség mindig biztonságban lesz itt – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök XIV. Leó pápánál (Fotó: MTI/Vatikáni Média)
Vlagyimir Putyin: a tervek szerint alakulnak Moszkva és Phenjan kapcsolatai
Az orosz elnök jókívánságait küldte észak-koreai hivatali partnerének.
Rajonganak az olaszok Orbán Viktorért
Az olaszok rajonganak a magyar miniszterelnökért.
Orbán Viktor: Nagyszerű volt találkozni Giorgia Melonival
A miniszterelnök elárulta, miről egyeztettek olasz kollégájával.
Gulyás Gergely: Lengyelországban a jogállam alapjai sérültek
Lengyelországban a jogállam alapjai sérültek, „ez alapján barátainknak és ellenfeleinknek is menekültstátuszt kell adni” – jelentette ki Gulyás Gergely.
