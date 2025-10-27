Orbán Viktor a békefolyamat spirituális központjában járt, Németországban visszaütött a háborúpárti politika

Magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. A találkozón, amelyre a kormányfő ajándékot is vitt, a béke volt a fő téma. Orbán Viktor szerint míg az orosz–ukrán háborút lezárni hivatott békefolyamat hatalmi központja Donald Trump amerikai elnök, a spirituális központja a Vatikán és a katolikus egyházfő. A miniszterelnök még a kulisszák mögötti pillanatokba is betekintést engedett.

Orbán Viktor a pápai magánaudiencia után Giorgia Melonival is találkozott (Fotó: NurPhoto via AFP)