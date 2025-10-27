Orbán ViktorGiorgia MeloniAndrej Babispápa

Orbán Viktor a békefolyamat spirituális központjában járt, Németországban visszaütött a háborúpárti politika

Németországban a háborúpárti politikával szembejött a valóság, Csehországban pedig újabb lépéssel került közelebb a patrióta kormány megalakulása. Eközben Orbán Viktor a békemisszió újabb állomásaként XIV. Leó pápánál járt, valamint Giorgia Meloni olasz kormányfővel is egyeztetett – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2025. 10. 27. 23:59
Orbán Viktor miniszterelnök XIV. Leó pápánál Fotó: MTI/Vatikáni Média
Magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. A találkozón, amelyre a kormányfő ajándékot is vitt, a béke volt a fő téma. Orbán Viktor szerint míg az orosz–ukrán háborút lezárni hivatott békefolyamat hatalmi központja Donald Trump amerikai elnök, a spirituális központja a Vatikán és a katolikus egyházfő. A miniszterelnök még a kulisszák mögötti pillanatokba is betekintést engedett.

Orbán Viktor a pápai magánaudiencia után Giorgia Melonival is találkozott
Orbán Viktor a pápai magánaudiencia után Giorgia Melonival is találkozott (Fotó: NurPhoto via AFP)

Nem a pápánál tett látogatás volt Orbán Viktor egyetlen hétfői programja. Rómában Giorgia Meloni olasz kormányfővel találkozott, akivel a főbb nemzetközi aktualitások mellett az olasz–magyar kétoldalú kapcsolatokról is egyeztettek.

Eközben a békepárti tábor hamarosan újabb patrióta miniszterelnökkel gazdagodhat. Petr Pavel cseh  államfő hivatalosan is megbízást adott Andrej Babisnak a kormányalakítási tárgyalásokra. Babis pártja, az ANO a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), valamint az Autósok pártokkal tárgyal. A Hradzsinban tartott találkozón Babis a hét második felére ígérte a koalíciós szerződés átadását az elnöknek.

Németországban ugyanakkor a valóság gyorsvonatként jött szembe Friedrich Merz kormányának háborúpárti politikájával. Az amerikai szankciók óriási veszteséget okoznának a német gazdaságnak, így a német kormány felmentésért könyörög az Egyesült Államoknak. A nyugat-európai kettős mércére jellemző módon ugyanakkor Magyarországot továbbra is támadják, mert a földrajzi helyzete miatt rászorul az orosz energiahordozók importjára.

Vlagyimir Putyin orosz államfőnek inkább az orosz–ukrán háború lezárására, semmint új fegyverek bemutatására kellene koncentrálnia – javasolta hivatali partnerének Donald Trump amerikai elnök. A megjegyzés előzménye Putyin bejelentése, miszerint a „Burevesztnyik” rakétát sikeresen tesztelték. Trump szerint ugyanakkor az Egyesült Államoknak sincs szégyenkeznivalója a nukleáris elrettentő eszközök terén, és megjegyezte, hogy az egyik atomtengeralattjárójuk közelebb van Oroszországhoz, mint azt sokan gondolnák.

Végezetül Magyarországra visszatérve, Budapesten az eddigi legnagyobb magyar–izraeli üzleti fórumra került sor a Puskás Arénában. A rendezvényen 62 magyar és 36 izraeli vállalat vett részt. Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, a zsidó közösség mindig biztonságban lesz itt – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök XIV. Leó pápánál (Fotó: MTI/Vatikáni Média)

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

