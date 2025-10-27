Kötik az ebet a karóhoz az NB I-es klubok, más bajnoki rendszert szeretnének

Az NB I-es klubok részvételével hétfőn délelőtt lezajlott egyeztetésen több témakört is megtárgyaltak, ezek közül az egyik legjelentősebb a következő idényre vonatkozó versenykiírás volt.

Az NB I-es klubok közé tartozó Újpest és Nyíregyháza nem kezdett jól a bajnokságban. Fotó: Újpest FC

Az NB I-es klubok mást akarnak

A klubok honlapjára felkerült egységes, rövid közlemény szerint egyhangúlag kiállnak az előző évi döntésük mellett, amely szerint egy kieső és egy osztályozós csapat legyen az NB I-ben. Valamint egyöntetűen megállapodtak abban, hogy a jövőben erőteljesebben szeretnék az érdekeiket érvényesíteni. A megbeszélések a következő héten folytatódnak. A jelenlegi rendszer szerint az élvonal utolsó két helyezettje az idény végén kiesik, a másodosztály első két csapata pedig feljut. A tervek szerint csak a sereghajtó búcsúzna automatikusan, a 11. helyezett pedig az NB II másodikjával oda-visszavágós osztályozót játszana.