Michael Boris nehezen találta a szavakat a Fehérvár kupakudarca után

Drámai körülmények között került újabb mélypontra a Mol Fehérvár. A bajnokságban is folyamatosan vereséget szenvedő csapat ezúttal a Magyar Kupában vallott kudarcot: a másodosztályú ETO FC akadályozta meg a négy közé jutását. Ráadásul úgy, hogy az első félidő végén ők szerezte vezetést, a győriek azonban a második játékrész derekán egyenlítettek, Fiola Attila kiállításával emberelőnybe kerültek, majd a 92. percben egy vitatható tizenegyessel megfordították az eredményt.

– Nehezen találok szavakat egy ilyen mérkőzés után – kezdte a találkozó értékelését Michael Boris, a Mol Fehérvár vezetőedzője. – Az első félidőben beszorítottuk a hazaiakat, és a kemény munkának köszönhetően meg is tudtuk szerezni a vezetést. A második játékrész első tizenöt perce is rendben volt, de ez egy negyeddöntő, ahol centimétereken múlik a siker. Az egyenlítő gól előtt megvolt a lehetőségünk, hogy betaláljunk, e helyett a Győr rúgott gólt, majd jött a kiállítás, a végén pedig a tizenegyes. Ilyen a foci, ha nem játszunk végig maximális energiával, akkor ez a vége. Tíz emberrel is ki kellett volna húznunk a mérkőzést, sajnos ahogy Pakson, most is a hosszabbításban kaptunk gólt, meg kell értenünk, hogy a mérkőzés a lefújásig tart.

A győriek vezetőedzője, Klausz László érthető módon sokkal elégedettebben nyilatkozott:

– Jól éreztem magam a pálya szélén. Nem csak az eredmény miatt, hanem azért is, mert láttam a játékosoktól azt, amit kértem tőlük a mérkőzés előtt. Jó hangulatú meccs volt, végre sok szurkoló volt kint a helyszínen. Az előző vereség után sokat beszélgettünk a mentális felkészülésről, igyekeztünk megváltoztatni a játékosok gondolkodásmódját, úgy néz ki, hogy ez sikerült. Minden játékosnak megvan a lehetősége arra, hogy az NB II-ben is így teljesítsen, szeretnénk majd elkezdeni megnyerni a mérkőzéseket a másodosztályban is.

Magyar Kupa, negyeddöntő: ETO FC–Mol Fehérvár 2-1 (0-1), Győr, ETO Park, jv.: Zierkelbach. Gólszerző: Kiss M. (71.), Farkas B. (90+3. – 11-esből), ill. Petrjak (43.). Az ETO FC a Magyar Kupa elődöntőjében a Ferencvárost fogadja majd, a másik ágon a Paks és az Újpest játszik a fináléért.

