Senkinek sem jó, de igazságos döntetlen született Zalaegerszegen

Ha bajnok akar lenni, akkor győzelmi kényszerrel lépett pályára a Puskás Akadémia Zalaegerszegen. A Ferencváros a pénteki győzelmével nyolc pontra növelte az előnyét a tabella élén, és a felcsútiaknak szükségük volt a három pontra ahhoz, hogy látótávolságban maradjanak az üldözött mögött. Arról nem is szólva, hogy a nyakukban liheg a Kisvárda, amely szintén szeretne előbbre lépni a harmadik helyről. A ZTE helyzete valamivel kedvezőbb, mert a dobogóban ugyan nemigen reménykedhet, és a kieséstől sem kell tartania, ugyanakkor a Pakssal a negyedik helyért harcol, amely adott esetben akár nemzetközi kupaindulást is érhet.

A Zalaegerszeg szemlátomást szerette volna meglepni az ellenfelét, nagy erőkkel nekiesett. Egymás után végezhette el a szögleteket, ám csak egy nagy helyzete akadt, akkor Tóth Balázs bravúrral védte Meshack lövését. Negyedóra elteltével kiegyensúlyozottabb lett és kissé unalmasabb lett a játék. A félidő hajrájára megint felpörgött a házigazda, de gól nem született.

Így ment ez a második félidőben is, derekasan gyűrték egymást a csapatok, olykor akadt egy-egy lehetőség a gólszerzésre, azok azonban rendre kimaradtak. A csattanó szó szerint a 90. percre maradt, amikor Szankovics cselezte be magát a vendégek tizenhatosára, majd 14 méterről lőtt, és a labda a keresztlécen csattant, mert Tóth Balázs ujjheggyel még bele tudott érni. Ez a mérkőzés végződhetett volna 1-1-re és 2-2-re is, ám 0-0 lett, aminek egyik csapat sem örülhet igazán. Az egerszegieket legalább az vigasztalhatja, hogy egymás után már öt meccsen nem kapott gólt.



