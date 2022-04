A Barcelona szurkolói csoportja bojkottálja csapat hétfői esti bajnokiját

Joan Laporta elnök ezt nyilatkozta a találkozó után:

– Zavarba és szégyenbe hoznak a történtek. Több volt a vendégdrukker, mint a hazai a stadionban. Sajnálom a történteket. Nem engedhetjük meg, hogy ez még egyszer előforduljon. Szigorúbbnak kell lennünk, védenünk kell az érdekeinket.

Nem hagyták hidegen a történtek a Barcelona szurkolóit sem, akik úgy döntöttek, bojkottálják kedvenceik hétfő esti Cadiz elleni bajnoki mérkőzését. A Grada d’Animacio nevű nagy csoport jelentette be az akciót egy közleményben, amely így kezdődik: „Múlt csütörtökön egy olyan napot éltünk át, amely örökre a legnagyobb gyalázatként fog beíródni az otthonunkban. Szurkolóként és az FC Barcelona tagjaiként sok győzelmet és sok vereséget szenvedtünk el a játéktéren, de szurkolói csoportként olyan társadalmi megaláztatás ért minket, amelyet soha nem fogunk elfelejteni.”

A győztes frankfurtiak otthon érezhették magukat Barcelonában. Fotó: Lluis Gene

A közlemény így folytatódik: „Nehéz megértenünk, hogy a hetek óta bejelentett invázió hogyan maradhatott észrevétlen a biztonsági szolgálat előtt. Kíváncsiak vagyunk, hogy meglepték-e őket a németek, vagy azért maradtak tétlenek, mert így hárommillió euró pluszbevétel folyt be a kasszáknál. Hálát kell adnunk a sorsnak, hogy a történtek súlyosságát tekintve az Eintracht szurkolói nem tartoznak Európa legellentmondásosabb szurkolói közé, ki tudja, hol lennénk most, ha egy veszélyesebb szurkolói csoport jut be így a stadionba. A mi feladatunk egyszerre egyszerű és nagyon bonyolult: az a dolgunk, megteremtsük a hangulatot, és segítsünk felvillanyozni a stadion többi részét, hogy győzelmeket arassunk, mert nagyon is világos számunkra, szurkolóként mi vagyunk a csapat játékosa. A csütörtökön történtek után azonban kénytelenek vagyunk cselekedni, ahogy a mérkőzésen és más alkalmakkor is tettük, és pontosan ezért nem leszünk ott a csapat következő Cadiz elleni mérkőzésén. Meggyőződésünk, hogy az FC Barcelona tagjaiként és szurkolóiként soha többé nem engedhetünk meg hasonló helyzetet, arra kérjük az érintetteket, ne feledkezzenek meg arról, hogy az életben nem minden néhány millió, különösen, amikor egy olyan klubról beszélünk, amelynek mottója az, hogy több mint egy klub!”

Egyébként nem csak a szurkolókat bántotta a sok frankfurti jelenléte, Xavi Hernández vezetőedző is arra panaszkodott, hogy a játékosok úgy érezték, mintha idegenben kellett volna futballozniuk.

Borítókép: Ez a Barcelona szurkolói csoportja, a Grada d’Animacio (Fotó: Twitter)