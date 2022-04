A Ferencváros kapusa Kozármislenyben képzeli el a jövőt

A kapus 2014 februárjában igazolt Pécsről a Fradiba, és azóta kirobbanthatatlan a magyar rekordbajnok kezdőcsapatából. A bajnoki címeket rendre úgy nyerte a csapattal, hogy azt a zöld-fehérek már fordulókkal a zárás előtt bebiztosították. A Ferencváros ugyanis az elmúlt években egyre inkább ellép a hazai mezőnytől, zsinórban negyedszer szerezte meg az aranyérmet, igaz, az NB I idei kiírása azonban sokáig nem a szakértők által várt diadalmenetet hozta.

– Átalakultak az erőviszonyok, ezúttal a Puskás Akadémiával és a Kisvárdával futottunk versenyt. A Fehérvár beragadt a tavasz elején, és ismerjük el, abban is némi szerencsénk volt, hogy amikor a téli szünet után még mi is a formánkat kerestük és igyekeztünk elsajátítani az új edző, Sztanyiszlav Csercseszov elképzeléseit, a többiek is botladoztak. De jó ideje rátaláltunk a helyes útra, a Paks elleni mérkőzés óta nem veszítettünk, szóval, nyugodtan mondhatom, összeálltunk. A tavasz második felében nyertük meg a bajnokságot. Hogy meddig bírjuk folytatni a sorozatot, senki nem tudhatja. Az elvárás velünk szemben mindig az, hogy a legjobbak legyünk. A jelek szerint bírjuk a terhet – fogalmazott Dibusz, kiemelve, hogy a Kisvárda elleni, utolsó percben kiharcolt győzelem volt a fordulópont.