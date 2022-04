Csercseszovot nem csak a kései gól dobta fel a Paks elleni meccsen

A Magyar Kupa május 11-i fináléjára készülő két együttes csaknem két héttel a kupadöntő előtt a bajnokságban is összecsapott. A korai gólváltás után a hajráig döntetlenre állt a mérkőzés, végül a hosszabbítás második percében Carlos Auzqui a Ferencváros felé billentette a mérleg nyelvét.

Bognár György, a Paks vezetőedzője a 2-1-re elvesztett találkozó után úgy vélekedett, egy pontot érdemelt volna a csapata.

– A Ferencváros játékosai egyénileg jobbak, mint a mieink, ők kezdeményezőbbek, gyorsabbak, a mieink pedig visszafogottabbak voltak. Csapatjátékban próbáltuk azt csinálni, amit megbeszéltünk, ez többé-kevésbé sikerült is. Az egyéni megoldások ma nem voltak elegek ahhoz, hogy meccset nyerjünk. Az egy pont reális lett volna, de azzal sem lennénk beljebb, legközelebb hármat kell szereznünk – értékelt a tréner.

A másik oldalon Sztanyiszlav Csercseszovnak több dolog is örömet okozott, az orosz edző ezek közül kiemelte tanítványai jó teljesítményét, illetve Sigér Dávid visszatérését is.

– Vasárnap megnyertük a bajnokságot, ezután némi idő ünnepléssel telt, de pénteken mindenképpen szerettünk volna igazi csapatként pályára lépni és megmutatni, hogy mit tudunk. Örömteli, hogy jól játszott a csapat. Nem kezdődött jól számunkra a mérkőzés, egygólos hátrányt kellett ledolgoznunk, de miután ez sikerült, megfelelően alakítottuk és használtuk is ki a helyzeteinket. Természetesen az utolsó pillanatban lőtt gól nagyon jó hír volt nekünk. Sikerült azt a fajta játékot nyújtani, amire készültünk azokkal, akik pénteken pályára léptek. Szerintem a cserék is megfelelően szálltak be a mérkőzésbe. Szintén jó hír, hogy Sigér Dávid hosszú sérülés után végre tétmérkőzésen is pályára lépett.

Csercseszov kérdésre válaszolva hozzátette, annak ellenére, hogy az FTC már elhódította a bajnoki címet, még nem jött el az ideje a kísérletezésnek.

– A kísérletezés kizárólag az edzőtáborra tartozik. Nekünk mindig a győzelem a cél és az, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsunk a pályán – húzta alá a mester.