Ez a csapat lehet Robert Lewandowski következő állomáshelye

A katalán gárda Xavi Hernández novemberi kinevezése óta szárnyakat kapott, immár tizenöt mérkőzés óta veretlen. A fiatal vezetőedző azonban a januárban érkezett Pierre-Emerick Aubameyang mellett újabb támadóra vágyik, és mivel Erling Haalandot nem tudja megszerezni a Barca, ezért Xavi szemet vetett Lewandowskira. A veterán csatár ontja a gólokat, ebben az idényben 40 mérkőzésen 46 alkalommal talált be, és vezeti a Bundesliga, valamint a Bajnokok Ligája góllövőlistáját is. A Bayernnél 2014 nyara óta 369 meccsen 340 gólt jegyzett, mindössze a legendás Gerd Müller volt többször eredményes nála a bajorok mezében.

– Sokat foglalkoztunk ezzel a témával az elmúlt hetekben, és megbizonyosodtunk róla, hogy a Barcelona szívesen leigazolná Lewandowskit, már csak azért is, mert Erling Haalandot nem tudja megszerezni – számolt be róla a német Sky újságírója, Marc Behrenbeck. – Xavi kétségbeesetten szeretne a csapatában tudni egy világklasszis csatárt, aki legalább harminc gólt lő az idényben. Voltak már egyeztetések, két-három éves szerződésről lenne szó, Lewandowski fizetése pedig évi harmincöt-negyven millió euró körül mozogna. Egy lengyel újságíró korábban arról számolt be, hogy Lewandowski már leült tárgyalni Olivier Kahnnal (a Bayern klubigazgatója – a szerk.), azonban tudomásunk szerint ennek nincs valóságalapja. Lewandowski eddig nem nyújtott be átigazolási kérelmet.