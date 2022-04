Meglett a 99., majd a 100. Eb-érmünk is cselgáncsban

Pénteken nagyon rosszul kezdődött számunkra a szófiai cselgáncs Eb, hiszen a nőknél Kovács Kitti (57 kg) és Pupp Réka (52 kg) már az első meccsén kikapott, így helyezetlenül zárt. Ez a súlycsoportja világranglistájának második helyén álló Pupp Réka esetében hideg zuhany volt számunkra. Szombaton öt dzsúdósunk lépett tatamira, és a férfiaknál Rajkai Róbert (81 kg), a nőknél Gercsák Szabina (70 kg) sem tudott meccset nyerni. Előbbi a spanyol Alfonso Urquiza Solana elleni találkozóján a hosszabbításban megkapta a harmadik intését, így leléptették, utóbbi karfeszítéssel, ipponnal kapott ki a vazaarival már addig is vezető belga Gabriella Willemstől.

A női 63 kg-ban a 2020-ban, Prágában egy súlycsoporttal lejjebb, 57 kg-ban Európa-bajnok Karakas Hedvig az első meccsén legyőzte a szlovén Lia Ludvik (aki három és fél perc után megkapta a harmadik intését), de utána a 16 között ipponnal kikapott az osztrák színekben versenyző Magdalena Krssakovától; ő az említett prágai Eb-n a 63 kg-ban ezüstérmes volt. A 32 éves Karakas így helyezetlenül zárt. A BHSE versenyzője tavaly a tokiói olimpián sem került be a pontszerzők közé, az ötkarikás játékok után súlycsoportot váltott, de a visszavonulás gondolata is megfordult a fejében. Ahhoz, hogy biztosan kitartson a 2024-es párizsi olimpiáig, most nagyon kellett volna neki sikerélmény, de ez elmaradt.

Lényeges, hogy az olimpián nemzetenként minden súlycsoportban csak egy versenyző indulhat, a vb-n és az Eb-n kettő, és a női 63 kg-ban pedig nem Karakas Hedvig az első számú versenyzőnk, hanem a még csak húszéves Özbas Szofi, aki a világranglista kilencedik helyezettjeként az Eb-n a harmadik kiemelt volt. Így ő a 16 között kezdett, mégpedig a francia Manon Deketer (23.) ellen, akitől februárban kikapott a tel-avivi Grand Slamen – itt végül mindketten bronzérmesek lettek. A visszavágójuk nagy küzdelmet hozott, folyamatosan kezdeményeztek a felek, és az aranypontig tartó hosszabbításból is eltelt már négy perc – ekkor tehát már nyolc perce gyűrték egymást –, amikor versenyzőnk a földre csavarta három évvel idősebb ellenfelét, és vazaarival nyert. A nyolc között az izraeli Gili Sarirral (27.) csapott össze, aki egymás után kapta az intéseket, a harmadikat fél perccel a vége előtt szabálytalan fogásért, ami már a leléptetését jelentette.

Özbas Szofi így bejutott az elődöntőbe, ahol a 31 éves Gemma Howell-lel találkozott. A rutinos brit dzsúdós az Eb előtt csak 39. volt a világranglistán, de a Grand Slam- és a GP-versenyekről tizennégy érme van, februárban Tel-Avivban második lett. S most is ő jutott be a fináléba. Az elődöntőben a rendes mérkőzésidő csak két-két intést hozott, az aranypontig tartó hosszabbításból pedig két perc telt el, amikor Howell előrevetődve a földre csavarta versenyzőnket, és vazaarival győzött. Özbas Szofi a bronzmeccsre készülhetett a 21 éves cseh Renata Zachova (19.) ellen.

Bronzmeccses lett a férfiaknál a 81 kg-ban a 33 éves Ungvári Attila (13.) is, akinek szövetségi kapitányként immár bátyja, a tavaly visszavonult olimpiai ezüstérmes Ungvári Miklós adja a tanácsokat. A kétszeres Eb-3. helyezett fiatalabb fivér a népes mezőnyben a 64 között erőnyerő volt, a 32 között fojtással nyert a lengyel Damian Stepien (139.) ellen, a nyolcaddöntőben pedig vazaarival vezetett a brit Lachlan Moorhead (56.) ellen, amikor ellenfelét leléptették. A negyeddöntőben ipponnal kikapott a vb-ezüstérmes, Európa-bajnok grúz Tato Grigalasvilitől (2.), a vigaszágon azonban két vazaarival – ami ippont ér – verte a világranglistán előtte levő osztrák Shamil Borchasvilit (9.). A délutáni programban a harmadik helyért az ukrán Hievorh Manukjannal (38.) kellett megküzdenie.

Előtte azonban Özbas Szofit szólították Zachova ellen. Versenyzőnk 2018-ban ifjúsági olimpiai bajnok lett, 2019-ben a junior korosztályban megnyerte a vb-t és az Eb-t is, s ugyanabben az évben az U23-as Eb-t is. A felnőttek között Grand Slam-versenyeken eddig egy ezüstöt és két bronzot nyert, most pedig a szófiai Eb-n a dobogó harmadik fokára állhatott, mert a Zachova elleni bronzmeccsén végig irányított, és egy belső horogdobásra kapott vazaarival győzött. Özbas Szofi ezzel a magyar cselgáncssport 99. Eb-érmet szerezte, a századikért pedig jött Ungvári Attila. Aki a hosszabbításban vazaarival legyűrte Manukjant, így még egy bronzérmet nyertünk, s meglett a történelmi medálunk is.

Borítókép: Özbas Szofi először szerzett Eb-érmet a felnőttek között (Forrás: EJU)