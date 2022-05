A Real Madrid mindenben megállapodott Kylian Mbappéval

Meglepetés már aligha lesz belőle, hiszen hetek, hónapok óta tartja magát a pletyka, hogy Mbappé a Real Madridba tart. Az általában megbízható The Athletic információja szerint ez ráadásul már jóval több, mint pletyka: a lap úgy tudja, hogy Mbappé és a Real Madrid már mindenben megegyezett egymással, s már csak a bejelentés van hátra.

A Realnak nem is kell egyeztetnie a PSG-vel, hiszen Mbappé szerződése június 30-án lejár, onnantól fogva szabadon igazolható, és már most is a francia klub engedélye nélkül tárgyalhat a jövőjéről más csapatokkal.

A párizsiak még nem adták fel, mindent bevetnek, hogy a 23 éves támadó meggondolja magát, és mégis hosszabbítson a PSG-vel. Erre azonban kevés az esély, Mbappé és a Real már régóta szemez egymással, eddig az akadályt mindig a PSG jelentette az átigazolásban, amely korábban a királyi gárda két ajánlatát is visszautasította a világbajnok támadóért.

Akkor még megtehette, most már nem.

Mbappé nemrég kétszer is eredményes volt a PSG Real Madrid elleni BL-nyolcaddöntőjében, amelyből a spanyolok jutottak tovább, és már a Liverpool elleni fináléra készülnek. Az egymás elleni párharc végén született egy sokatmondó kép, amelyen a Real védője, David Alaba súg valamit Mbappé fülébe.

Alaba és Mbappé hamarosan csapattársak lehetnek Fotó: AFP

„Jövőre együtt nyerünk” – valami ilyesmi lehetett az üzenet. Ha valóban összeáll Madridban Mbappé és a bombaformában futballozó Karim Benzema kettőse, kiegészülve Vinícius Juniorral, ezzel a támadósorral tényleg tarolhat a királyi gárda.

Borítókép: Kylian Mbappé talán már Madrid felé mutat? (Fotó: EPA/Yoan Valat)