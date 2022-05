Az Újpest küzdött érte, de a Mol Fehérváré a negyedik hely

Kissé tartalékosan állt fel az Újpest, pedig számára ez nagyon fontos mérkőzés volt. Nagyon szerette volna elcsípni a negyedik helyet, ami nemzetközi szereplést érhet, ha szerdán a Ferencváros megnyeri a Magyar Kupát is, és ehhez éppen a Mol Fehérvárt kellene megelőznie. Ez pedig csak úgy sikerülhetett, ha az egymás közötti meccset két góllal megnyeri, majd az utolsó fordulóban is győz, a vetélytársa pedig ismét kikap – nem könnyű elképzelni, de nem is lehetetlen.