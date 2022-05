Sejtelmesen nyilatkozott a Vidi edzője a Honvéd legyőzése után

– Az volt a célunk, hogy aktívak legyünk, mi irányítsuk a találkozót, mindenképp mi akartuk megszerezni az első gólt. A második találatot is nagyon jókor szereztük, közvetlenül a szünet előtt. Az első félidőben még Bőle, Zsótér és Lukics is a padon volt a Honvédnál, de számítottunk rá, hogy valamire készül az ellenfelünk. Miután beállt, Lukics folyamatosan nagyon elöl volt, és többször kialakult egy az egy elleni szituáció, ezért változtattunk és Palkót hátrébb vontuk. A védelmünk is nagyon jól teljesített, elégedett vagyok, hiszen elértük a célunkat, megszereztük a három pontot – értékelt Boris Michael, amit egy sejtelmes mondattal toldott meg:

– Figyeljük, hogy mi történik még a bajnokságban, és készülünk az Újpest elleni találkozóra. – Ebből egyértelműen arra következtethetünk, hogy a Vidi nagyon akarja a negyedik helyet. Netán a német tréner valami másra céloz?

– Néhány héttel ezelőtt betegség hátráltatott, azóta viszont újra nagyon jól érzem magam a pályán és érzem az edzői stáb bizalmát is. Közel a bajnokság vége, de nem állhatunk meg, keményen dolgozunk tovább azért, hogy a hátralevő két bajnokiból is kihozzuk a maximumot – nyilatkozta az első gól szerzője, Dárdai Palkó, aki az ötödik találatát jegyezte az idényben.