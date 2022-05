Djokovicsra korábbi sikeredzője nem találta az ellenszert

A papírforma egyértelmű szerb sikert ígért, hiszen a 24 éves, eperjesi születésű szlovák egy évvel ezelőtt még a legjobb 250 közé sem fért be a világranglistán. Igaz, jelenleg már a 38. helyen áll, a nagy fejlődésben pedig alighanem Vajda is szerepet játszott. A két teniszező korábban egyszer találkozott, tavaly a Belgrade Open döntőjében Djokovics 6:4, 6:3-ra nyert, de Molcan lelkes volt karrierje első ATP-torna fináléja után.

Most is simának tűnt a meccs, Djokovics az első két szettet a várakozásoknak megfelelően könnyedén megnyerte 6:2-re, illetve 6:3-ra. A harmadikban azonban a szerb váratlanul megingott, Molcan pedig több bravúros pontot is ütött, így rendkívül szoros lett a vége, rövidítésben Djokovics azonban megnyerte a harmadik játszmát is 7:6-ra, s vele együtt a meccset.