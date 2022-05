Mbappé három klubbal tárgyalt, miközben egy negyediket szeret

Már-már tényként állították be, hogy Kylian Mbappé a Paris Saint-Germainnel kötött szerződése lejártával a nyáron a Real Madridhoz igazol, ám a francia világbajnok az utolsó pillanatban meggondolta magát, és úgy döntött, 2025-ig júniusáig a elkötelezi magát Párizsban.

– A dolgok megváltoztak. Francia vagyok, és tudom, hogy sokat számítok az országomnak, szóval erre is gondolnom kellett. Ez nemcsak a futballról szól, hanem az életről is. Jó életet szeretnék Franciaországban, amikor befejezem a pályafutásomat – magyarázta Mbappé. – Szeretném megköszönni a Real Madridnak és a szurkolóinak a szeretetet, amit annak ellenére is megkaptam tőlük, hogy csak pár héten keresztül hordtam a csapat mezét – ifiként, tizennégy éves koromban. Sok szerencsét kívánok a csapatnak a Bajnokok Ligája döntőjében – tette hozzá a csatár.