Teljesen magyar góllal zárt, újra BL-résztvevő a Leipzig

A dobogós helyek sorsa már a záróforduló előtt eldőlt a Bundesligában, a további európai kupás helyekért viszont „magyaros” küzdelem dúlt: érdekelt volt az RB Leipzig (Gulácsi Péter, Willi Orbán, Szoboszlai Dominik), a Freiburg (Sallai Roland), az Union Berlin (Schäfer András) és a Köln is. A tabella hátsó részén is maradt még kérdés, bár a Greuther Fürth biztos kiesése mellett az Arminia Bielefeld búcsúja is borítékolható volt, a Stuttgart még letaszíthatta a Herthát az osztályozós, tizenhatodik pozícióba.