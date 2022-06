A vb-ezüstérmes váltó magyar hősét a tavalyi olimpia is fűtötte

– Ehhez az éremhez kellett, hogy utoljára minél előkelőbb helyen tudjunk váltani, mert a két ellenfelem a hajrában, az olasz és a német a világ legjobb ezerötszázasai közé tartoznak medencében, ahol huszonpár másodperces hátrányom van velük szemben – fogalmazott Rasovszky Kristóf. – Az, hogy az első helyen kezdhettem, nagy segítség volt, mert én dönthettem el a kör első felében, hogy mi történjen, én választottam meg, hogy a kör melyik oldalára állok. Az utolsó ötven méter döntött köztünk; nagyon kellett az éremhez, hogy a lányok és Dávid ilyen jól úsztak.

A célfotó: Paltrinieri és Rasovszky Fotó: Magyar Úszószövetség

A magyar váltó sikerében tehát Betlehem Dávid játszotta a főszerepet, aki harmadik emberként a kilencedik helyen (igaz, az éllovas németek mögött mindössze 1,16 másodperces hátrányban) vette át a stafétát Olasz Annától, és hatalmasat úszott. A 18 éves szombathelyi az élre állt, és 4,6 másodperces előnyt harcolt ki Rasovszkynak a nagy hajrára.

– Együtt maradtunk a legjobb négy-öt csapattal, amelyekkel meg kellett küzdeni a dobogóért – idézte fel Betlehem. – Dolgozott bennem, hogy tavaly az olimpián még nem bizonyíthattam, ezért most meg akartam mutatni, mire vagyok képes. Szeretnék a következő napokban is jól szerepelni, az egyéni számokban is a top tízben végezni.

– Megbeszéltük, hogy kinek mi a dolga, amit tökéletesen elvégzett mindenki – értékelt Olasz Anna. – Iszonyatosan izgultam a végén, most megtudtam, mit élhet át édesanyám a versenyeim alatt. Két éve nem gondoltuk volna, hogy ez a váltó világbajnoki érmes lesz majd, a legutóbbi vb-n nyolcadikok voltunk, most másodiknak.

A váltóval szerzett meglepetésezüst jó jel a hétfőn kezdődő egyéni számok előtt. Hétfőn az öt kilométeres küzdelmek következnek, melyben a férfiak között Rasovszky újra éremesélyes, hiszen címvédő, 2019-ben ő volt legutóbb a szám világbajnoka.

– Mind a négyen jó formában vagyunk, és jó jel, hogy a vb hátralévő részében nem egy rossz versenyt kell kijavítanunk, hanem a jó eredményt kell megtartanunk. A végén kiderül, hogy mennyi pluszt adott nekünk a váltóval elért siker – állapította meg Rasovszky.

Borítókép: A dobogó második fokán a magyar váltó (Fotó: Magyar Úszószövetség)