Fernando Alonso az F1-es pilóták fizetését félti

A 2021-es idény elején költségsapkát vezetett be a Formula–1, arra kötelezve az istállókat, hogy 145 millió dollár alatt tartsák az éves kiadásaikat. 2022-ben már csak 140 millió dollárt használhatnak fel, jövőre pedig a tervek szerint további ötmillióval alacsonyabb lesz a limit, bár a magas infláció miatt megemelkedtek többek közt a szállítási díjak is, ezért folyamatosak a tárgyalások a költségsapka kapcsán. Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke amellett lobbizik, hogy az F1 engedélyezze a nagyobb költekezést, a Ferrarinál pedig a monacói versenyhétvége után úgy nyilatkoztak, elképzelhetetlen számukra, hogy 140 millió dollár alá szorítsák a kiadásaikat. Néhány kisebb istállónak viszont megfelel a jelenlegi felállás.

Van néhány elem, amely nem tartozik a költségvetési sapkába, például a versenyzők fizetése is kivételt jelent. Ugyanakkor már többször is felmerült, hogy a pilóták bérezése esetében is ideje lenne megszabni egy felső értéket.