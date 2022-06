Harry Kane golfozni megy a magyarok elleni meccs után

– Ha megnézzük, hol tartottunk 2016-ban és hol tartunk most, akkor látható a jelentős fejlődés – jelentette ki Kane, utalva arra, hogy a 2016-os Eb-n Izland ellen a nyolcaddöntőben kiesett az együttes, azóta pedig elődöntős volt a vb-n és ezüstérmes a tavalyi Eb-n. – Olyan messzire jutottunk nagy tornákon, ahol az angol válogatott rég nem járt. Persze még nem nyertünk semmit, de már kopogtattunk a siker ajtaján.

Angol játékosként mindig fel kell készülni a kritikákra, ha nem nyerünk meg pár meccset, de mi a csapaton belül a nagyobb képet nézzük, tudjuk hova akarunk eljutni. Idén egyértelműen a világbajnokság a legfontosabb esemény a válogatott életében.

Kane arról is beszélt, hogy a Magyarország elleni találkozó után még inkább ráfekszik a golfra, ugyanis június végén részt vesz egy versenyen New Jersey-ben, ahol hírességek is fel szoktak lépni. Tavaly nyáron a Manchester City edzője, Pep Guardiola is próbára tette magát ott, most pedig Kane mellett többek közt a bokszoló Canelo Alvarez és az úszósport ikonja, Michael Phelps is az indulók között lesz.

– Azt hiszem, az még nagyon messze van, de soha nem mondd, hogy soha – reagált Kane a felvetésre, hogy egy nap profi golfosnak állna-e. – Jelenleg távol vagyok attól a szinttől, amit a profi golfosok képviselnek, ebben egészen biztos vagyok. Csak a futballra koncentrálok, a golf egy remek hobbi, ami segít abban, hogy néha kiszakadjak a labdarúgásból.

Kane nyári szabadsága nem lesz hosszú, július 8-án már csatlakozik a Tottenham keretéhez, amely Dél-Koreában készül majd az új idényre.

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 4. forduló

Anglia–Magyarország 20.45 (tv.: M4 Sport)

Wolverhampton, Molineux stadion; jv.: Turpin (francia)

Borítókép: Harry Kane a magyar Willi Orbán szorításában (Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd)