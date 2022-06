Mourinho vezeti BL-győzelemre a PSG-t? Párizsban ez a terv

Hónapok óta rebesgetik, hogy meg vannak számlálva Mauricio Pochettino napjai a Paris Saint-Germainnél. Külföldi sajtóinformációk szerint a francia klub vezetőinek hite megingott az argentin vezetőedzőben, aki ugyan bajnoki címhez segítette a csapatát, a Bajnokok Ligájában viszont csúnyán elvérzett velük a nyolcaddöntőben – a Real Madrid ejtette ki a nemzetközi sikerre vágyakozó PSG-t.

A brit The Telegraph napilap arról számolt be, hogy a párizsiak már Pochettino utódját is kinézték maguknak. Az új sportigazgató, Luis Campos kiszemeltje pedig nem más, mint José Mourinho, az AS Roma trénere. A portugál edző a nemzetközi porondon már bizonyított, aktuális csapataival kétszer győzött a Bajnokok Ligájában (Porto és Inter), kétszer az UEFA-kupában/Európa-ligában (Porto és Manchester United), illetve egyszer az Európai Konferencia-ligában (AS Roma). A PSG-nél így joggal reménykednek, hogy Mourinhóval végre megtörne a jég, és az ő vitrinjükbe kerülne a BL-trófea. Ugyanakkor az 59 éves szakember a közelmúltban azt nyilatkozta, pletykák ide vagy oda, ő a következő idényt is a rómaiak vezetőedzőjeként kezdi meg.

Mourinho mellett Ruben Amorim (a Sporting mestere), Cristophe Galtier (Nice) és Marcelo Gallardo (River Plate) nevét emlegették Pochettino lehetséges utódjaként. A Real Madridot 2021 nyarán elhagyó Zinedine Zidane volt az elsőszámú jelölt, neki ajánlatot is tett a Paris Saint-Germain, de a francia edző visszautasította azt.