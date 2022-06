Régi barátnők testvérharca magyar szereplővel a Győr mai BL-döntőjében

Stine Oftedal (zöldben) a norvégok ellen bizonyíthat:

Fotó: Nagy Gábor

Pedig így történt. A Győr sikereinek összetevőiről Henny Reistad, Ambros Martín és Amandine Leynaud is elmondta a véleményét, a Vipers Metz elleni 33-27-es diadalának sajtóvisszhangja sokkal halkabb volt, mint az ETO sikeréé. És ez nyilván nem meglepő.

Az már annál inkább, hogy a 42 éves Katrine Lunde, aki öt évet húzott le Győrben 2010 és 2015 között, és nyert két BL-t az ETO-val, 16 védéssel demoralizálta a franciákat. Az is rejtélyes, ahogyan Nora Mörk, az ezerszer leírt, sérülékeny, Győrből kis túlzással elüldözött norvég átlövő hét gólt dobott a Metznek, és már csak hét gólra van attól, hogy az idei BL góllövőlistájának az élén végezzen. Tomori Zsuzsanna 2007 és 2010, majd 2015 és 2019 között játszott Győrben, tavaly nyáron igazolt a norvégokhoz, talán ő sem gondolta volna, hogy nyer még valaha BL-t, ráadásul a korábbi csapata ellen. Ha így lenne, Gódorné Nagy Mariann, Rácz Mariann, Németh Helga és Kovacsicz Mónika után ő lehet a következő magyar, aki nem magyar klubcsapattal ér fel a csúcsra.

Nora Mörk sikeres éveket töltött Győrben:

Fotó: Dömötör Csaba

A védekezőspecialista ezzel egyelőre nem foglalkozik. – Ezen a Final Fouron nagyon nagy szerepe van a kapusoknak. Nekünk ma az elődöntőben volt egy csodálatos Katrinénk, nem is tudom, talán tizenöt ziccert is védett. Szóval a döntőben a kapusok teljesítménye is az egyik kulcsa lehet a sikernek, de kell hozzá a jó védekezés is. Ambrost ismerve a Győr is nagyon jó kis védekezést fog felhúzni. Két nagyon taktikus és rutinos csapat fog összecsapni a trófeáért, kiváló meccs várható a döntőben – mondta a Vipers magyarja az NSO Tv-nek.

Veronica Kristiansen (zöldben) is többször játszott már a Vipers ellen:

Fotó: Nagy Gábor

Tomori tökéletesen ismeri a Győr edzőjét és persze az ETO játékosait. És akkor mit mondjanak a norvégok? Stine Oftedal, Veronica Kristiansen, Silje Solberg és a várandós Kari Brattset évek óta együtt játszik a norvég válogatottban Nora Mörkkel, Katrine Lundéval.

A svéd Isabelle Gulldént – ahogy a nemzetközi élmezőny meghatározó játékosait – is feltérképezte az évek során a Győr, a rossz emlékű 2016-os CSM Bucuresti ellen elveszített BL-döntőn 14 gólt dobott az ETO-nak.

A Metz ellen az élete meccsét játszó cseh balátlövő, a korábban Érden játszó Markéta Jerábková sem lepheti meg a Győrt. Elvileg.

Ha a Vipers nyeri a döntőt, akkor Nora Mörk és Katrine Lunde beéri a hatszoros győztes Ausra Fridrikas, Bojana Popovics duót (a norvég pároson kívül még Görbicz Anita, Eduarda Amorim és Heidi Löke áll öt BL-címmel).

A győriek most nem a közös kapcsolódásokra összpontosítanak. Érthető módon. Az Esbjerg ellen a kiváló kapusteljesítmény és a hosszabb kispad döntő az ETO javára. Mindkét faktor érvényes lehet a ma esti döntőben (18.00, tv: Sport 1).