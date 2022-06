Világbajnokunk feláldozta az egyéni szereplését a csapat miatt

– Még mindig nem ocsúdtunk fel ebből az egészből – kezdte értékelését Sinkó Andrea, a Magyar Tornaszövetség (MATSZ) aerobik szakág vezetőségi tagja, a válogatott egyik edzője. – A kezdetektől tagja vagyok, sőt alapítója az aerobik szakágnak, de eddig ehhez foghatót nem tapasztaltunk, legutóbb 1998-ban sikerült világbajnoki címet nyernünk. Bár a sikernek voltak jelei, a most révbe érő társaság nemcsak remek sportolókból áll, hanem elképesztően szorgalmasak is. Ha ehhez hozzáteszem, hogy amatőr sportolókról van szó, tényleg hihetetlen az eredmény, amit elértek.

A nemzetközi bíróként is tevékenykedő szakember hozzátette: a korábbi években is remekeltek a felnőttek, hiszen Európa-bajnoki címek, világbajnoki érmek, világkupa-elsőségek mutatták az eredményességüket, de a mostani a szerepléssel végleg beírták magukat a sportág hazai történetének nagykönyvébe. Sinkó Andrea külön kiemelte Bali Dániel teljesítményét: – Dani lett a legeredményesebb a mostani világbajnokságon, emellett sportemberi nagyságáról is tanúbizonyságot tett, hiszen az egyéni indulásról lemondott azért, hogy párosban, trióban és csoportban versenyezzen. Ezekben a számokban veszünk majd részt a világjátékokon, és mivel egy sportoló maximum három kategóriában szerepelhetett a vb-n, így ez most neki kimaradt. Időrendi sorrendben haladva, a mieink a selejtezőkben nyújtott teljesítmény alapján megnyerték a team ranking versenyt, majd a kategóriánkénti érmek következtek. A vegyes páros és a trió esetében bíztunk az elsőségben, de természetesen nem lehetett száz százalékra venni egyik helyezést sem. A team ranking elsőség önmagában is egy visszajelzés volt, hogy hol tart a magyar aerobik sport. Az aerodance és a csoport éremszerzés esetében azt gondolom, ez volt a lehető legjobb eredmény, amit elérhettünk. A stepaerobik esetében pedig egy hatalmas grátisz a bronz, hiszen itt a mieinknek ez volt az első világbajnoksága.

A szakvezető nem felejtette el megemlíteni a juniorok világversenyét sem, amelyet ugyanúgy Portugáliában rendeztek.

– A fiatalok is remekül helyt álltak, és kiváló eredményeket szállítottak. Azt mindig megemlítem, és úgy vélem, fontos kiemelni azt is, hogy ha ez a jelenlegi felnőtt generáció egyszer majd abbahagyja az aktív sportot, akkor van mögöttük megfelelő minőségű utánpótlás. A magyar delegáció sikereihez nagyban hozzájárul az, hogy az edzők rengeteget foglalkoznak a fiatalokkal, hiszen hét közben a klubcsapatokkal edzenek, míg hétvégén válogatott összetartás van. Ez a szakemberek részéről maximális odaadást igényel. Azt gondolom, ha sportolói sikerekről beszélünk, nem mehetünk el szó nélkül az edzők munkája mellett sem.

Sinkó Andrea zárásként elmondta, a június 28-i eskütétel után az aerobikosok megkezdik az edzőtáborozást a július 7-én az egyesült államokbeli Birminghamben kezdődő világjátékokra.

Borítókép: Versenyzőink rengeteg éremmel jöttek haza a világbajnokságról (Forrás: MATSZ)