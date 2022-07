Adam Sandler új arca: feltalálja magát az NBA világában is

Adam Sandler sokak szemében a béna komikus örök megtestesítője marad. Hiszen hiába játszik nők álma plasztikai sebészt (Kellékfeleség) vagy világklasszis hátvédet (Csontdaráló), mégis Adam Sandler marad. Ugyanakkor az elmúlt években bebizonyította, hogy nem kicsit, hanem nagyon jó színész. Scorsesei mélységeket idéz például a 2019-es Csiszolatlan gyémánt önsorsrontó szerencsejátékosa, aki New York gyémántnegyedében próbál boldogulni.

A Mindent egy lapra nem ennyire sötét film. Kiváló délutáni családi szórakozásra, mivel komoly mondavalója mellett a szórakoztatás minden követelményének megfelel: cselekményvezetése pörgős, karakterei hihetők, akik bemutatják minden összeesküvés és akadály ellenére az álmok megvalósíthatók, igaz közben szembesülni kell a 21. század világvezérlő elveivel, így a pénz és a közösségi média hatalmával.

Adott egy korábbi játékos, Stanley Sugarman (Sandler), aki jelenleg a Philadelphia 76ers tehetségkutató ügynökeként dolgozik. Hiába utazza körbe a világot, lakik ötcsillagos hotelekben és eszik rengeteg gyorséttermi ennivalót, nem szereti munkáját, mert nem lehet otthon feleségével (Queen Latifah) és nem láthatja felnőni lányát (Jordan Hull). A 76ers tulajdonosa (Robert Duvall) egy nap segédedzővé lépteti elő, ami Sugarman régi álma. Duvall karaktere azonban hamarosan meghal és a nagyképű, sem az üzlethez, sem a kosárlabdához nem értő örököse (Ben Foster) visszafokozza Sugarmant, hogy keresse meg a 76ers legújabb csillagát. Egy mallorcai építkezéseken dolgozó munkásban találja meg (Juancho Hernangomez), akit mivel nem hivatásos játkos, illetve dühkezelési problémákkal küzd, egyetlen csapat sem akar fogadni az NBA-ben. Sugarman lánya, a feltörekvő filmes azonban kihasználva a közösségi média erejét játéklehetőséghez juttatja Bo Cruzt.

A film gyakran merít a korábbi sportfilmekből. A tízperces edzésmontázs a Rocky kiterjesztett változata, olyannyira, hogy Bo Cruz szó szerint meg is említi a mozit. A meghívás nélkül érkező, játéklehetőségért harcoló sportoló karaktere a Góóól!-ból ismerős. A dühkezelési problémák már több Sandler-filmben feltűntek, többek között a Csontdarálóban is. A bekerülési esélyek latolgatását és a draft okozta izgalmat Az újoncok napja járta körül. A tulajdonos és tehetségkutató vitája a szív és a sporteredmény összefüggéséről a Pénzcsináló koppintása. A test és a szellem csatáját a Minden héten háború mutatta be, a háttércsapattag/apafigura és a feltörekvő játékos kapcsolatát pedig a Jerry Maguire.

A Mindent egy lapra tehát nem egyedi. Számos klisével dolgozik, de olyan sikeresen, hogy bizonyítja, a klisék nem véletlenül klisék. Hanem azért, mert működnek. Sokat tesz hozzá az élményhez, hogy a legkisebb szerepekben is jelenlegi és korábbi NBA-sztárok tűnnek fel. Jeremiah Zagar a dokumentumfilmek eszköztárát használja, és Sandlerrel együtt hitelesen mutatja be a profi kosárlabda világát.

Évente durván ötszáz játékosnak adatik meg, hogy pályára lépjen az NBA-ben, tehát még a Madison Square Gardent sem töltenék meg. Így sem a rendezés, sem Taylor Materne és Will Fetters forgatókönyve nem romantizálja a sportot, hanem könyörtelenül írja le: milliárd dolláros üzletről van szó, ahol a siker ritka, és egyetlen rossz lépés miatt szertefoszlanak az álmok.

Ennek megfelelően az operatőr Zak Mulligam sok kézikamerás felvételt használ, a naturalista stílust pedig tovább erősítik Tom Costain és Brian M. Robinson gyors, lendületes vágásai.

Zagar legfontosabb eredménye, hogy kiváló alakításokat hoz ki színészetet nem tanult kosarasokból.

A Boston Celtics korábbi és a Utah Jazz jelenlegi sztárja, Hernangomez csendes karizmával testesíti meg Sandler tanítványát. Hiába hat éve NBA-veterán, utcai játékosként ugyanolyan hiteles, mint profi csapattagként. A főgonoszt alakító Anthony Edwards két éve játszik a Minnesota Timberwolvesnál, mégis autentikus a fiatal egyetemi reménység szerepében. Kenny Smith, a nyolcvanas-kilencvenes évek NBA-sztárja, ma sportkommentátor kiválóan alakítja Sugarman sportügynök barátját. Mellettük szinte minden percre jut legalább egy mai vagy korábbi kosárlabdázó nagyság. Dirk Nowitzki hosszas telefonbeszélgetésen tűnik fel. Luka Doncic, Julius Erving, Tobias Harris, Kyle Lowry, Doc Rivers, Kenny Smith, Trae Young és még sokan mások kaptak legalább kiterjesztett cameo szerepet. Így a megszokottnál hosszabb stáblista alatt a kosárlabdáért nem rajongók viszonylag értetlenül nézhetik a számos valódi sportközvetítésből bevágott jelenetet, mégis azzal a biztos tudattal állhatnak fel a kanapéról, hogy tanultak valamit a sport működéséről.