Forradalmi reform előtt az atlétika, de ez sokaknak nem tetszik

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) arra készül, hogy második esélyt azoknak a futóknak, egészen pontosan a 200, 400, 800 és az 1500 méteren, valamint a 100, 110 és 400 gáton indulóknak, akik a világversenyek első fordulójából nem tudnak bejutni az elődöntőbe. A javítás lehetőségével először a 2024-ben megrendezésre kerülő párizsi olimpia résztvevői élhetnek, következésképpen a jövő évi budapesti világbajnokságon még minden marad a régiben. Kozák Luca, a 100 méteres gátfutás országos csúcstartója, versenyszámában az európai ranglista jelenlegi ötödik helyezettje érintettként mondott véleményt a közelgő reformról, ami szerinte nem arat majd osztatlan sikert. Az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó debreceni atlétanő nem tagadja, hogy sok mindenben a régihez ragaszkodó konzervatív vonalat képviseli, ezért sem örülne annak, ha a forgatókönyv változna.

– Azért mert kiállok a megszokott mellett, még nem vagyok az előre vivő változások vaskalapos ellenzője, most viszont úgy érzem, hogy nem kellene felforgatni a megszokott menetrendet. Ami úgy jó, ahogy van.

Az atlétika egy időben és térben objektíven mérhető sportág, nem hinném, hogy érdekesebb, a közvetítők és a nézők számára vonzóbb lesz, ha a jövőben az első körös helyezésükkel, vagy az időeredményükkel nem boldoguló futók másodszor is megcélozhatják az elődöntőt. Nagy meglepetésekre ezért nem is számítok. Azzal nincs semmi bajom, hogy segíteni kell azokat, akik érdemesek lennének a továbbjutásra, de olyan pokolian nehéz előfutamba kerülnek, ahonnan a továbbjutásra vajmi kevés az esélyük. Ugyanez a helyzet azokkal is, akik egy harmatosan gyengében próbálkoznak, ahol az iram túl lassú a kiesés elkerüléséhez. Jól hangzik, hogy a jövőben a futóknak egy rosszul sikerült első körös szereplés után nem kell azonnal csomagolniuk és hazaindulniuk. Ám aki a jövőben, egyetlen példát kiragadva, két kőkemény 400 gát után vigaszágon eljut az elődöntő kapujáig, annak fáradtabban romlanak az esélyei azokkal szemben, akiknek ez már az első nekifutásra sikerült. Még csak keveset tudunk a reformról, nyilván az „éles” olimpiai premier előtt lesznek tesztversenyek, amire alkalmas például egy korosztályos világbajnokság, mert egyelőre csak egy séma áll előttünk, fogas kérdés, hogy mit hoz a bevezetés gyakorlata – hangsúlyozta Kozák Luca.

Családi „szurkolótábor” kíséri el Münchenbe

Nem vitás, hogy Kozák Lucát megilleti a véleményalkotás joga, hiszen a sportág egyik elismert alakja, akinek azóta igazán nagy az ázsiója, hogy a 2020-as Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjon Siska Xénia 36 év alatt hosszú szakállat eresztett magyar rekordját – sajnos a Covid miatt zárt kapuk mögött – 12,76-ról 12,71-re javította. Az idei országos bajnokságon sikerült ebből még egy századot lefaragnia, ezúttal nézők előtt, ám zuhogó esőben. Az augusztus 15-én kezdődő müncheni Európa-bajnokságon a döntőt célozza meg, és ott a legjobbak között nem sereghajtó szeretne lenni, így várhatón ismét „csúcsra kell járatnia” magát.

Kozák Luca és edzője, Suba László a 36 éves magyar csúcs megjavítása után:

Fotó: Berényi Ibolya

– Kevesebb nemzetközi verseny jutott nekem az idén, mint amennyit szerettem volna, ezért is indultam el ezen a héten egy finnországi WA Continental Tour viadalon, ahol sikerült 13,07 másodperces idővel nyernem. A sokkal nagyobb kihívás viszont az idei Gyulai Memorial lesz augusztus 8-án, Székesfehérváron, amely 2020 óta az egyik kedvenc városom. München? Szeretném, ha az Európa-bajnokság kárpótolna minden olyan veszteségemért és bosszúságomért, amit nem volt könnyű feldolgozni, de most állok elébe a nagy kihívásnak, ami egyesíti bennem az atlétika szeretetét, a bizonyítás vágyát és még egy jó adag dacot is. Jó formában vagyok, vigyázni fogok magamra az elkövetkezendő két hétben, miközben az a jó hír a számomra, hogy útra kész a Münchenbe induló tizenkét tagú családi „szurkolótáborom”, akik ugyanannyira bíznak a jó szereplésemben, mint én magam.

A mérce magasan áll előttem, és semmiképpen sem szeretnék úgy járni, mint a tokiói olimpián, ahol a hetedik gátnál hibáztam és ezért az elődöntőből nem juthattam tovább. Egy évvel a történtek után a müncheni Eb az első olyan alkalom, amikor a világ egyik legnagyobb atlétikai versenyén megmutathatom, hogy Európában a legjobbak közé tartozok. Egy újabb csúcsjavítás lehet a megoldás kulcsa, de ha még ez is kevés lesz a döntőben az első hat közé jutáshoz, tudni fogom, hogy azért is megdolgoztam, és a küldetésemet így is teljesítettem – mondta befejezésül Kozák Luca, aki egy kiemelkedően jó futással valójában a dobogós gátasok közelébe kerülhet.

Borítókép: Kozák Luca bízik a jó szereplésen a müncheni Európa-bajnokságon (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)