Szalai Attilát letámadták a Fenerbahce szurkolói, nem menekülhetett + videó

– Kedden Ausztriában, Grazban felkészülési mérkőzésen 3-0-ra legyőzték a Mol Fehérvárt. Ennyire sima összecsapásra számított?

– Mindkét csapat felkészülését jól szolgálta a találkozó, még akkor is, ha ilyenkor senki sincs csúcsformában, és elég megterhelő edzések után kell pályára lépni. Összességében jól futballoztunk. Jó érzés volt ismét találkozni a válogatott társakkal, ráadásul a Fehérvár szakmai stábjában is sok ismerős arcot láttam. Michael Boris vezetőedzőnek az U19-es és az U21-es magyar válogatottban is évekig voltam a játékosa, rajta kívül Preisinger Sándorral és Késedi Gáborral is hosszú ideig dolgoztunk együtt korábban.

