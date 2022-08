A bójával való „szerelmeskedés” is belefért, ezüstérmes a váltónk!

Betlehem Dávid először Olasz Anna előtt hajtott fejet: – Amit művelt, az fantasztikus volt. Nekem Gregoriót először utol kellett érnem, ez nagyon fájt a testemnek, de utána már jól ment, még hajrázni is tudtam egy kicsit.

Rasovszky Kristóf szerint is Olasz Anna brutális úszása volt a siker egyik kulcsa, mert azzal, hogy ledolgozta a tíz másodperces hátrányt, újra versenyben voltak.

– Jó lett volna aranyat nyerni, de ennek talán nem most volt itt az ideje. Mindent megtettem a hajrában, mentem, hogy most vagy soha, de a végén még neki is volt tartaléka – utalt olasz riválisára Rasovszky.

Eredmények, nyíltvízi úszás, csapatverseny (4x1250 m), Európa-bajnok:

1. Olaszország (Rachele Bruni, Ginevra Taddeucci, Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza) 59:43.1 perc

2. MAGYARORSZÁG (ROHÁCS RÉKA, OLASZ ANNA, BETLEHEM DÁVID, RASOVSZKY KRISTÓF) 59:53.9

3. Franciaország (Madelon Catteau, Aurelie Muller, Axel Reymond, Logan Fontaine) 1:00:08.3 óra

Borítókép: A Rasovszky Kristóf, Rohács Réka, Olasz Anna és Betlehem Dávid (balról jobbra) négyes ezüstérmes lett (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)