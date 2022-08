Csercseszov egy szót nem ismer, Hornyák lehordta az egyik játékosát

Amint arról beszámoltunk, a labdarúgó NB I múlt hétvégi első fordulójában a Ferencváros hazai pályán Kristoffer Zachariassen 95. percben szerzett góljával 1-0-ra nyert a Puskás Akadémia ellen. A találkozó után a zöld-fehérek vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov így értékelt:

– Tudtuk jól, hogy nehéz meccs lesz, hiszen a bajnokságban komoly konkurenciát jelent számunkra a Puskás Akadémia. Látható volt, hogy a Bajnokok Ligája selejtezői nem múltak el nyomtalanul, hiszen a pozsonyi visszavágó nemcsak fizikailag, hanem érzelmileg is sokat kivett a játékosokból. Emiatt döntöttünk az új taktika és kezdőcsapat mellett. Örülök, hogy győzelemmel kezdtük az új szezont – mondta Csercseszov, aki újságírói kérdésre kitért a stratégiára is.

– A probléma egyáltalán nem szerepel a szótáramban, ezt a meccset is részletesen kielemezzük majd. Ma ezt a struktúrát választottuk, amely nagyjából jól működött, igaz, védekezésben és támadásban is voltak olyan dolgok, amelyek nem tetszettek, de a lényeg, hogy nyertünk. Az ellenfelünk is változtatott taktikát a meccs során, nekünk ehhez is alkalmazkodunk kellett – válaszolta Csercseszov.