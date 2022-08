Dzsudzsák Balázs a válogatottságról: Nem akartam lavinát elindítani

A labdarúgó NB I nyitó fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésén az utolsó percekben pontot mentő Debrecen 2-2-t játszott Kisvárdán. A DVSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs remekül játszott, gólt is lőtt, s a 35 éves középpályás a találkozó után az M4 Sport kamerája előtt kitért arra is, hogy a múlt héten egy szurkolói ankéton elárulta, ígéretet kapott arra, hogy újra pályára léphet a válogatottban. Ezzel kapcsolatban most árnyaltabban fogalmazott.