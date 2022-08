Nyolcvanévesen még játszik a magyar kosárlabda edzőlegendája

A története egy árva gyerekkel kezdődött, aki az édesapja lett. Idősebb Gyímesi János Szarvason nevelkedett, több sportágat kipróbált, a kosárlabdával viszont csak a Testnevelési Főiskolán ismerkedett meg, ám a kapcsolat attól fogva életre szóló maradt. Játékosként válogatott lett, de nagyon komoly tekintélyt edzőként és szövetségi kapitányként, valamint számos szakkönyv írójaként szerzett magának. Az magától értetődött, hogy a fia, ifjabb Gyímesi János a sportág bűvöletében nőtt fel.

– Mindent az apámnak köszönhetek – mondja most, amikor a 80. születésnapja miatt beszélünk. – Szarvason díszpolgár lett, tavaly pedig szobrot is kapott a városban, az avatáson én is beszédet mondtam. Rengeteg gimnazista volt ott, és meséltem nekik arról, hogy tényleg árva volt, és így is talpon maradt, sőt a kosárlabdának köszönhetően beutazta a világot, nagy szaktekintély lett, és a példája mutatja, hogy a nulláról indulva is sokra lehet jutni. Nem volt bőbeszédű ember, és amikor már egyetemista voltam, úgy hatvanhárom körül, röviden közölte velem, hogy az egyetem elsőéveseinek én leszek az edzője, az ezért járó kétszáz forintot pedig fogjam fel zsebpénznek.