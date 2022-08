Rafael Nadal meglepő bejelentése, visszatérhet a csúcsra

A spanyol játékos azóta nem is indult versenyen, a héten nélküle zajlik a montréali ATP 1000-es viadal is. Nadal azonban szerda este – meglepő képválasztással – bejelentette, hogy a jövő heti, cincinnati mesterversenyen már elindul. Ez minden bizonnyal azt jelenti, hogy az augusztus 29-én rajtoló US Openen is láthatjuk.

Nadal számára eközben Montréalban is ideálisan alakultak a dolgok. A második forduló rangadóján Nick Kyrgios szetthátrányból legyőzte a világelső Danyiil Medvegyevet, így az orosz előnye csökken a rangsor élén.

Rafael Nadal akár már a US Open előtt átveheti a világelsőséget.

Ehhez arra lesz szüksége, hogy tornát nyerjen Cincinnatiben, miközben Medvegyev nem jut be az elődöntőbe. Ha esetleg a mesterversenyen nem jön össze az előzés, akkor is jó esély van rá, hogy 2020 januárja után Nadal idén újra világelső legyen, ugyanis neki már nincs védendő ranglistapontja az év hátralévő részére, miközben Medvegyev címvédőként várja a US Opent.

Montréalban nemcsak a világelső Medvegyev, hanem a második kiemelt Carlos Alcaraz is hamar búcsúzott. Pedig a spanyol tinédzsernek meccslabdája is volt az amerikai Tommy Paul ellen, végül mégis vereséget szenvedett.