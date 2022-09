A szerbek miatt nem is tudjuk, hogy mit gondoljunk magunkról

Így várja a Montenegró elleni szerdai negyeddöntőt. Montenegró az Eb-n is olyan, mint a budapesti világbajnokságon: stabil, de kissé szürke. A csoportkörben gond nélkül, de azért nem imponáló játékkal győzte le Grúziát (14-11) és Szlovákiát (16-11), majd simán kikapott Olaszországtól (13-8). A nyolcaddöntőben aztán ismét megvert egy nálánál gyengébb csapatot, Romániát, 13-8-ra.

Montenegró tehát arra képes, hogy hozza a papírformát. Ez alapján pedig a magyar válogatott ellen szerdán 15.00-tól vereséget kell szenvednie.

A magyar csapat még a világbajnokságon látott gyenge formában is legyőzte, méghozzá kétszer is Montenegrót, a csoportkörben 12-8-ra, a hetedik helyért pedig 8-6-ra. Az Európa-bajnokságon érezhetően motiváltabban, összeszedettebben nem is lehet más az eredmény, mint győzelem.

A kötelező óvatosság és udvariasság mellett, de ugyanerre jutott Varga Zsolt szövetségi kapitány is.

– Úgy gondolom, hogy ennek a helyzetnek a mentális részét kell jól kezelni, azt, hogy ez egy negyeddöntő, sorsdöntő mérkőzés. Hogyha ezt jól tudjuk kezelni, felépítve, taktikailag, ha végig fegyelmezetten azt tudjuk játszani, amit szeretnénk, ahogy a szerb meccsen is tettük, akkor,

úgy gondolom, meg tudjuk verni Montenegrót.

Ez a beszéd. Bizakodva várhatjuk a meccset.

Vízilabda-Európa-bajnokság, férfiak, a negyeddöntő keddi programja:

Magyarország–Montenegró 15.00

Olaszország–Franciaország 16.30

Spanyolország–Görögország 19.00

Horvátország–Georgia 20.30

Borítókép: Varga Zsolt egyelőre elégedett lehet Zalánki Gergőékkel (Fotó: Mirkó István)