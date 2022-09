Ezt látni kell: így tört meg a magyar átok New Yorkban

A négy Grand Slam-torna közül a US Open az egyetlen, ahol már évtizedek óta tie breakkel dőlt el a döntő játszma is 6:6-os állásnál. Az idei egységesítés után azonban mégis volt egy apró változás: a jelenleg is zajló New York-i viadalon a döntő szettben szuper tie breaket vívnak a felet, amelyben hét helyett minimum tíz pontot kell nyerni a továbbjutáshoz, emellett legalább két pont előnnyel lehet megnyerni a meccset lezáró játékot.