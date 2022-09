Úgy dobálják az egyik legjobb gólvágót, mint a forró krumplit

A spanyol edző már tavaly decemberben száműzte a játékost a csapatból, fegyelmi okokra hivatkozva kihagyta a meccskeretből. A 33 éves Aubameyangot fűtötte a bizonyítási vágy a döntés miatt, és hajlandó volt nagy anyagi áldozatot is hozni azért, hogy visszavághasson. Összeálltak a csillagok, mert a Barcelonának, Arteta egykori nevelőklubjának pont egy olcsó és jó csatárra volt szüksége a télen.

Aubameyang egyrészt ingyen volt szabadon igazolható játékosként, másrészt sajtóhírek szerint havi egymillió eurót engedett az arsenalos fizetéséből – míg Londonban 1,3 millió euró volt a gázsija, addig a Nou Campban 380 ezret utaltak neki. Mindezt és a teljesítményét figyelembe véve, a katalán klub megütötte vele a főnyereményt.

Aubameyang mindössze 14 meccs alatt elérte a tízgólos határt a Barca mezében, ennél gyorsabban csak három játékos tette meg ugyanezt a klub történetében: Ronaldónak kilenc, Romáriónak 12, Kubala Lászlónak 13 találkozó kellett hozzá.

A csatár rögtön nagyra nyitotta a gólcsapot a La Ligában, ahol először a Valencia kapuját vette be, és mindjárt mesterhármast ért el. Később a Real Madrid ellen 4-0-ra megnyert El Clásico főszereplője volt a két góljával és egy gólpasszával.

Hiába azonban a kiváló teljesítmény, a Barcelona könnyűszerrel lemondott róla, miután a nyáron megvette Robert Lewandowskit a Bayern Münchentől, aki miatt Aubameyang lényegében hősből hirtelen létszámfelettivé vált a keretben.

A Chelsea-nek meg kellett egy csatár, miután a nyáron Romelu Lukaku (Internazionale) és Timo Werner (RB Leipzig) is visszatért korábbi csapatához a számukra rosszul elsült londoni kaland után.

Aubameyang az elmúlt tíz év egyik legjobb gólvágója a topligákban. 2012-ben robbant be a Ligue 1-ban, amikor is a St. Étienne játékosaként 19 gólos idénybe kezdett. Utána igazolta le a Dortmund, amelyben volt egy közös idénye Lewandowskival, aki mellett a szélen játszott, de aztán a lengyel távozása után hiába szerződtették Ciro Immobilét, ő nem váltotta be a reményeket, és Thomas Tuchel rájött, hogy Aubameyang lesz a megoldás középcsatárként.

Ezután sorrendben 16, 25 és 31 gólos idényeket hozott a Bundesligában, az utóbbi esetben német gólkirály lett 2017-ben – Lewandowskit megelőzve.

Aubameyang a Premier League-ben is bizonyított, ott 2019-ben volt gólkirály az Arsenal mezében. A Chelsea-ben Thomas Tuchellel újra összeállva ismét bizonyíthatja, hogy kár volt lemondani róla, ezúttal Barcelonában.

Borítókép: Pierre-Emerick Aubameyang immáron a Chelsea szerelésében (Fotó: Chelseafc.com)