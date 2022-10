A Debrecen edzője thrillerről, Huszti Szabolcs a Fradiról beszélt

Mondhatni, kevesebb mint két hét alatt nagyot fordult a világ Fehérváron. A kirúgott Michel Boris helyére nemrégiben kinevezett Huszti Szabolcs október 19-én, a Puskás Akadémia ellen 1-0-ra elveszített bemutatkozó meccse után még erősen kritizálta a játékosait. Így:

„Nagyon csalódott vagyok az eredményt illetően, sajnos egy-két ember nem úgy áll hozzá a csapathoz, ahogy kellene. Szeretném azokat az embereket megtalálni, akik élnek-halnak a Vidiért.”

Ezt követte a Paks elleni 1-1, majd szombaton a Honvéd otthonában aratott 1-0-s győzelem, ami után Huszti egyből megenyhült játékosai irányába, s már dicsérte is őket, persze csak mértékkel.

– Óriási nyomás volt a csapaton, nagyon fontos három pontot szereztünk ma meg – kezdte Huszti Szabolcs. – Bizakodó voltam a héten elvégzett edzésmunka alapján, és az első félidőben jól is futballozott a csapat, több helyzetünk is volt, le kellett volna zárnunk a mérkőzést. Tartottam tőle, hogy megbosszulják magukat a kihagyott lehetőségek, de a végén most mellénk állt a szerencse, amiért ma meg is dolgozott a csapat. Az eddigi meccsek után kritizáltam, de most dicséret illeti a játékosokat. Nem kell az egekbe emelni senkit, de szerintem már jó úton járunk. A Ferencváros ellen hasonló mentalitást várok majd el mindenkitől a jövő héten.

Mindenesetre az érdekesség kedvéért rögzítsük, hogy a Puskás elleni kezdőből Stopira, Funsho, Bumba és Marakenko került ki a kezdőből a Honvéd ellen, közülük az utóbbi csereként kapott lehetőséget. Stopira és Bumba a kispadon ült, Funsho a keretben sem kapott helyet. Megvannak a „bűnösök”?