Az olimpiai bajnoki tornásznő érzi, hogy az utolsó interjúját adta

A hat sportoló ezután is tartotta egymással a kapcsolatot, rendszeresen leveleztek egymással, miként arról Kertész Alice is beszélt. A 86 éves olimpiai bajnoknő érdekesen jellemezte idén elhunyt két társukat, Bodó Andreát és Korondi Margitot, megjegyezve, Korondi szerinte is tehetségesebb, jobb tornász volt, mint Keleti, csak éppen a nagy hatalmú edző, Herpich Rezsőné az utóbbit favorizálta.

– Édesapjának, a tornász és testnevelő tanár Korondi Ferencnek köszönhetően jobban járt kézen, mint lábon… Mondhatni, a szereken nőtt fel. Majdnem biztos vagyok abban, ha Herpich Rezsőné, Vali néni nem Keletit favorizálja, Korondi tízszeres olimpiai bajnok lehetett volna – jelentette ki.

A Melbourne-ben győztes csapatból már csak ketten élnek, a 86 éves Kertész Alice mellett az immár 101 éves Keleti Ágnes, de a többiek is szép kort értek meg. Köteles Erzsébet 2019-ben 94, Tass Olga 2020-ban 91, Korondi Margit és Bodó Andrea idén 89, Bodó Andrea pedig 88 évesen hunyt el.

A torna csodát tesz? Kertész Alice is erre gyanakszik.

– Erzsike és Olga életük végéig mozogtak, Gréti és Dea is esküdött a tornára, én is sportolgatok naponta egy órát, gimnasztikázom, sétálok. Borzasztó, hogy nincsenek velünk. Erzsike egy idősotthonban hunyt el három éve – hozzá nem méltó körülmények között –, egy évvel később pedig még én köszöntöttem a kilencvenéves Olgit, átadtam neki a virágot, és azt mondtam, remélem, a következő kerek születésnapon is én köszönthetem. A sors nem így akarta. A szívem szakadt meg, annyira megviselt a halála. Az orvos megtiltotta, így nem is mertem elmenni a temetésére, hogy nézett volna ki, búcsúztatjuk, én meg a szívemmel „cirkuszolok”? Amikor megbeszéltük az interjút, az jutott eszembe, hogy az elsőt alig tizenhat évesen adtam, ez pedig az utolsó. Mindenkinek meg van írva a sorsa – mondta meghatóan.

Tilos ehhez bármit is hozzáfűzni.

Borítókép: Kertész Alice-nak nagyon fáj a társai elvesztése (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)