Bognár György az MTK-ról: Kicsit talán túlértékeltük magunkat

Természetesen elhangzott a kérdés, ha nem is ezekkel a szavakkal: hogyan lesz ebből feljutás? Mit üzen a vezetőedző az aggódóknak?

– Azt üzenném, hogy messze még a vége, nem behozhatatalan hátrány, amit ilyen sok mérkőzésen ne lehet ledolgozni. Én inkább a játék minősége miatt aggódom, ami megvolt a szezon elején, az mostanra kezdett elkopni. Rendezni kell a sorokat. Tudjuk, hová akarunk eljutni, hosszú még a bajnokság.

Ezután Bognár György arról beszélt, talán lehetne másként is futballozni. Lehet, hogy a klubon belül erre ösztökélik?

Lehetne más filozófiával focizni, kivárásra játszani az NB II-ben, az ellenfél hibájából szerezni a gólokat, de azt gondolom, az MTK szempontjából nem ez a követendő út. Az MTK az elmúlt öt évben ezt tette, aztán feljutott és kiesett. Kellene legyen egy markáns játéka az egyesületnek, kellene, ha majd az NB I-ről van szó, hogy irányítani tudjon mérkőzéseket, netán hátrányból fordítani, de ehhez végig kell menni egy úton, s azt hiszem, ennek még nagyon az elején vagyunk.

A mezőnynek viszont már-már inkább a közepén. Az MTK szombaton a tizennegyedik Siófokot fogadja, mondhatni, kötelező győzelem.

Feljutó helyen a Pécs és a Diósgyőr

A PMFC ellentétes pályát fut be, mint az MTK, a legutóbbi öt mérkőzéséből egy döntetlen mellett négyet is megnyert, vasárnap Tiszakécskén nyert nagy csatában 2-1-re. A DVTK továbbra is jól szerepel Kuznyecov Szergej irányításával, hármas győzelmi széria van mögötte, s tartja a második helyét. E két csapat áll tehát jelenleg feljutásra, de tényleg messze még a vége.

NB II, 12. forduló: Haladás–MTK Budapest 3-2

Ajka–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-4

Tiszakécske–Pécsi MFC 1-2

Siófok–Gyirmót 1-3

Kozármisleny–Mosonmagyaróvár 0-4

Diósgyőr–Budafok 2-1

Soroksár–Kazincbarcika 3-1

Csákvár–Békéscsaba 2-0

ETO FC Győr–Szentlőrinc 1-1

Nyíregyháza Spartacus–Dorog 0-1 Az élcsoport: 1. Pécs 26 pont, 2. Diósgyőr 24, 3. Gyirmót 22, 4. Szeged-Csanád 21, 5. MTK 20, 6. Soroksár 19.

Borítókép: Bognár Györgynek (jobbra) és a fiának, Bognár Istvánnak sürgősen eredményt kell produkálni (Fotó: MTK Budapest FC)