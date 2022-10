Csak a magyar légiós hiányzik a BL meglepetéscsapatából

Az Atlético elleni második összecsapás hőse Simon Mignolet volt. A harmincnégy éves kapus remeklésének köszönhetően a Brugge továbbra sem kapott gólt a Bajnokok Ligája idei kiírásában, egyedüli csapatként a harminckét főtáblás együttes közül. Mignolet a spanyolok elleni két meccsen összesen tizennégy védést mutatott be, Madridban, már a hosszabbításban önfeláldozó módon a fejét tette bele Morata lövésébe.

A cél szentesíti az eszközt

– kommentálta nevetve az esetet a kapus, aki korábban a Liverpool hálóőre is volt, az emlékezetes 2018-as BL-döntőn a kispadról nézte végig Loris Karius vesszőfutását. – Valóra vált az álmunk. Az elmúlt években valami még hiányzott, de most megvan a továbbjutás.

Mignolet (sárgában) kapuja egyelőre bevehetetlen a Bajnokok Ligájában (Fotó: MTI/AP/Manu Fernández)

A Brugge a BEK-döntője óta most éli a legszebb napjait: a legutóbbi három belga bajnokságot aranyérmesként zárta, az 1976 és 1978 között véghez vitt triplázás óta először. Idén pedig a nemzetközi színtéren is sikerült az áttörés, azok után, hogy két éve csak az utolsó fordulóban bukott el a csapat, tavaly pedig a biztató kezdés, a PSG elleni döntetlen és az RB Leipzig elleni győzelem ellenére utolsó helyen zárta a Manchester Cityvel is nehezített halálcsoportot.

A Brugge idei bravúrja tehát nem előzmények nélküli, de a tudatos építkezés ellenére mégis meglepő. A csapat január óta két edzőjét és legnagyobb tehetségét is elveszítette: Philippe Clement a Fradi El-csoportjában szereplő Monacót, Alfred Schreuder a BL-csoportjában mindössze három ponttal álló Ajaxot irányítja már, a huszonegy éves Charles de Ketelaere játékjogáért pedig nyáron harminckét millió eurót fizetett az AC Milan.

A jelenlegi keret Transfermarkt által megállapított összértéke (161 millió euró) alapján a Brugge a BL-mezőny utolsó negyedében található, valamennyi csoportriválisa mögött, az együttest pedig az a Carl Hoefkens irányítja, aki nyári előléptetése előtt még soha nem dolgozott vezetőedzőként.

Nagyon elégedett vagyok, mert végre úgy játszunk a Bajnokok Ligájában, mint akiknek tényleg itt van a helyük. A csapatszellem lenyűgöző, a lehetőségeinket pedig bátran kihasználjuk

– jellemezte csapata szereplését a negyvenkét éves szakember, aki a BL-főtábla második legalacsonyabb átlagéletkorú (24,2 év) keretét vezeti sikeresen.

Carl Hoefkens egyelőre villámkarriert fut be vezetőedzőként (Fotó: UEFA.com)

S Mignolet, valamint a csapatkapitány, a harmincéves Hans Vanaken mellett a fiatalok játsszák a kulcsszerepeket is: a huszonhárom éves támadó, Ferran Jutgla – aki nyáron nem kellett a Barcelonának – a Brugge legidősebb gólszerzője az idei csoportkörben!

A Leverkusen ellen győztes találatot jegyzett Abakar Sylla – akárcsak Bjorn Meijer – tizenkilenc évesen már alapember a védelemben, a Porto ellen csereként gólt lőtt Antonio Nusa tizenhét esztendősen még kiegészítő szerepet tölt be.

A nemzetközi futballélet törvényszerűségeit ismerve valószínű, hogy a felsoroltak közül néhány szereplőre hamarosan lecsap valamelyik tehetősebb klub, egyelőre azonban a Brugge élvezheti a tudatos építkezés gyümölcsét. A továbbjutás már megvan, de Mignolet hangsúlyozta, hogy nem állnának meg a nyolcaddöntőben sem.

Arra azért még a csoportkörben látottak alapján sem fogadnánk, hogy negyvenöt év után ismét döntőt vív az elitsorozatban a Club Brugge. Bár az első aranykorszakból kiindulva lehet, hogy már csak egy magyar légiós hiányzik ehhez.