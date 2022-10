Kozák Luca: Fél Debrecen engem biztat majd a budapesti világbajnokságon

Nem kis aggodalomra adott okot, hogy Kozák Luca három világversenyen sem tudta teljesíteni a küldetését, pedig fedett pályán és szabadtéren is országos csúcsot javított, és mindvégig példás szorgalommal végezte az edzésmunkáját. A 2019-es glasgow-i „tető alatti” kontinensbajnokságon 34 esztendős magyar rekordot javítva, az elődöntők legjobbjaként készülhetett volna a döntőre, de nem jutott el odáig, mert a szivacs ütközőfalról a talajra visszaérkezve csúnyán megsérült a bokája, így aztán szó sem lehetett arról, hogy még egy futásra vállalkozhasson. Tavaly a tokiói olimpián ismét az elődöntőben érte a balszerencse, amikor a hetedik gátnál hibázva elesett, ezért nem érhetett a célba. Idén, a kora tavaszi fedett pályás világbajnokság előtt kisebb combhajlító izomsérülést szenvedett, dacára ennek, illetve a javulás reményében az edzőjével együtt mégis elutazott Belgrádba, ott viszont úgy döntöttek, hogy nem kockáztatnak; sportnyelven szólva egy „rásérüléssel” nem packázzák el a szabadtéri idény esélyeit.

Csalódások után dupla diadal

Ezek után, a csalódások sodrából kikeveredve lett Münchenben Európa-bajnoki ezüstérmes a 26 esztendős debreceni atlétanő, ráadásul úgy, hogy az elődöntőben 12,69 másodperces idővel országos csúcsot javított, amit a döntőben hajszálra ugyanilyen teljesítménnyel ismételt meg. Kiemeltként csak kétszer kellett futnia, azokból hozta ki a lehető legtöbbet.

– Nem vagyok a rossz eseményeken sokáig rágódó sportoló, nem hátrafelé tekintgetek, hanem az előttem álló feladatokra igyekszem felspannolni magamat, ezért is inkább abba kapaszkodtam, hogy a három csalódás után már csak valami nagyon szép és jó következhet. Így is történt. A 2022-es esztendő végre a rekordok éve lett számomra, pályafutásom lélekemelő szakasza, ami nemcsak megnyugtatott, hanem megerősítette a kapcsolatomat Suba Lászlóval, az edzőmmel. Aki, bármilyen furcsa is kimondani, de életem közel felének meghatározó szereplőjeként állt és áll ma is mellettem – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak a debreceni atlétanő, akinek jó esélye van arra, hogy a „trónt” visszafoglalva idén ismét az „év atlétanője” lehessen itthon.

A müncheni Európa-bajnokságra egy tizenkét fős, családtagjaiból és barátaiból verbuválódott szurkolói társaság kísérte el, amelynek lelkes tagjai most a sikerek részesének tekinthetik magukat.

– Már szerveződik a jövő évi csapatom, és úgy tűnik, hogy „fél Debrecen” engem fog biztatni a lelátóról. Ezt pedig illendő lesz egy jó helyezéssel megszolgálni. Az idei, eugene-i világbajnokságon félelmetesen jó időket futottak az érmesek, a győztes nigériai Tobi Amusan a hátszeles 12,06 másodperces robogásával a döntőben egy amolyan „atlétikai Földön kívüli” benyomását keltette, de még a harmadik helyezett ideje is 12,23 mp volt. Nem vagyok biztos abban, hogy egy év elteltével a budapesti új stadionban még egy ilyen döntő összejöhet, de számomra fontosabb kérdés, hogy sikerül-e újabb századokat lefaragni az egyéni csúcsomból, mert csak az vihet a siker útjára – folytatta Kozák Luca, aki nemcsak a gáton, hanem síkfutásban is képes jó idők elérésére.

12,65 másodperces idő? Miért is ne!

– Eddig apró lépésenként, századokat javulva haladtam előre, most viszont egyre inkább hiszek abban, hogy jöhet valami „nagy durranás” is. Hogy az lehet-e 12,65 másodperces csúcsjavítás is? Kimondhatom: miért is ne? Kaptam négy hét szünetet, örülök, hogy nem hatot, mint tavaly, mert akkor megint nagyon alulról kellene nekirugaszkodni. Két hét egészen biztosan gyógytornával fog eltelni, mert ez a bevált módja annak, hogy a testemet jól fel tudjam készíteni az alapozás terhelésére. A motivációs raktárakat nem kell feltölteni, megtette azt a müncheni Európa-bajnokság, ami felülírta a gyengébbre sikeredett teljesítményeimet is. Készen állok a hosszú menetelésre, amit a párizsi olimpiáig folytatni szeretnék, de ha a budapesti világbajnokság után lesznek még hazai rendezésű nagy események, a folytatás forgatókönyve is benne van a kalapban.

Kozák Luca váltófutóként is képes nagyokat alakítani, ennek bizonyságaként 2018-ban két alkalommal is országos rekordot javító stafétát erősített.

– Szerettem volna ezt tenni a müncheni Eb-n is, de az időrend nem tette lehetővé. Örülök annak, hogy a budapesti világbajnokságra más forgatókönyvet írtak, így készen állok arra, hogy a váltók versenyében is megméressem magamat. Azért azt hozzá kell tenni, hogy a 100 méteres gátfutáson a hangsúly, arra összpontosítok, a váltóba csak akkor szállhatok be, ha minden jól megy, egészséges, erős és motivált vagyok – jelentette ki Kozák Luca, aki a családalapítás terveivel csak akkor készül foglalkozni, amikor már világosan látja, hogy a párizsi olimpia után még milyen kihívások várnak rá.

Borítókép: Kozák Luca alig hitt a szemének a müncheni Eb-n, hogy ezüstérmes lett (Fotó: Budapest2023 Zrt./Zsigmond László)