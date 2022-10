Már a versenyben maradásért kell küzdenie a Barcelonának a BL-ben

Nem véletlenül nevezték halálcsoportnak már a sorsoláskor a C jelű kvartettet, amelyben jelen állás szerint a Barcelona vagy az Inter fog elhullani. Tekintve, hogy a Bayern München jelenleg száz százalékos teljesítménnyel vezeti a csoportot, a német bajnok továbbjutása nem kérdéses. Sőt Julian Nagelsmann csapata szerdán le is zárhatja az őt érintő kérdést, hiszen a pont nélkül és mínusz tizenegyes gólkülönbséggel álló Viktoria Plzen ellen idegenben is toronymagas esélyes, az újabb három pont megszerzésével pedig gyakorlatilag máris továbbjuthatna.

A Barcelonának viszont mindenképpen el kell kerülnie a vereséget hazai pályán az Inter ellen, mert akkor megismétlődhetne a tavalyi szégyen, hogy már a csoportkörből sem tud továbbjutni a BL-ben.

A milánóiak szemszögéből tehát a Nou Campban a győzelem továbbjutást érne, hiszen két fordulóval a vége előtt hat pontra nőne az előnyük a Barca előtt, az egymás elleni eredmények pedig nekik kedveznének pontazonosság esetén.

– Létfontosságú, hogy a Barcelona nyerjen, mert csak így maradhat versenyben – emelte a tétet Andrés Iniesta, a katalánok korábbi legendás labdarúgója, aki a Marca hasábjain azt hangoztatta, hogy szerinte a döntetlen sem elég az Inter ellen. – Ez egy döntő lesz. Az Internek nagyszerű csapata van, nem lesz egyszerű ellene. Arra számítok, hogy a Barcelona kezdeményez majd, az olaszok meg kivárnak, mert nekik az iksz is kedvező eredmény lenne. A BL-ben a részleteken múlik a siker, ha hibázol, megfizetsz érte. Ugyanakkor Barcelonában kiváló munka folyik idén, jók az esélyek.

Az A csoportban kilenc pontjával éllovas Napolinak egy döntetlen is elég lenne a továbbjutáshoz hazai pályán az Ajax ellen. Az olaszok mellett szól, hogy eddig ők szerezték a csoportkörben a legtöbb gólt (13), a múlt héten pedig 6-1-re győztek Amszterdamban.

Ugyancsak egy pont jelentheti a mennyországot a B csoportban a BL idei meglepetéscsapata, a Club Brugge számára is, amely kapott gól nélkül nyerte meg mindhárom eddigi meccsét. A belgáknak az Atlético Madrid vendégeként a döntetlen akkor érne továbbjutást, ha közben a Leverkusen–Porto meccsen valamelyik fél nyerne. Madridi győzelme esetén a Brugge mindenképpen továbbjutna, és az eddigiek alapján már ez sem tűnik lehetetlennek.

A kiegyenlített D csoportban a továbbjutás ebben a fordulóban még nem dőlhet el.