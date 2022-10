Ancelotti rekordközelben, a Juventus mélyponton a BL-ben

– Az ütközés következtében felrepedt Antonio homloka, de rendben van. Még az utolsó percekre is vissza akart jönni a pályára. Úgy gondolom és bízom benne, hogy nem komoly a sérülése – a Real Madrid vezetőedzője, Carlo Ancelotti először a középhátvédje állapotáról számolt be, majd a meccset őszintén értékelte:

– Nem játszottunk jól, de ez a csapat soha nem adja fel. Biztató, hogy tovább tudtunk jutni a nyolcaddöntőbe egy olyan estén, amelyen kifejezetten gyengén szerepeltünk. A Sahtar a múlt heti összecsapáshoz képest taktikát váltott, ami nagyon nem feküdt nekünk, azután pedig még nehezebbé vált a dolgunk, hogy gólt szereztek – tette hozzá Ancelotti, aki egyetlen győzelemre van attól, hogy beérje Alex Ferguson a BL-rekordját.

A skót tréner a Manchester Uniteddal 102 meccset nyert pályafutása alatt a sorozatban, Ancelotti jelenleg 101-nél tart.

– A Sahtar sokat tanult az első mérkőzésből, most kevés szabad területet hagytak nekünk. A fordulás után minden pokolian nehézzé vált, de mint mindig, most is a végsőkig küzdöttünk, és megérdemeltük a döntetlent – Toni Kroos kevésbé volt kritikus, mint az edzője.

Olekszandr Zubkov természetesen nem volt maradéktalanul elégedett.

– Nagyszerű érzés, hogy két meccsen két gólt tudtam szerezni a Real Madrid ellen. Elmondhatom most már, hogy a Real a kedvenc ellenfelem. A meccs előtt szívesen aláírtam volna az egy pontot, de a körülmények miatt kicsit csalódott vagyok. Nagyon közel voltunk a győzelemhez – mondta a korábbi ferencvárosi csatár, aki a Fradiban ritkán nyújtott olyan kiváló teljesítményt, mint kedden a Sahtarban…

Az F csoport másik meccsén az RB Leipig 2-0-ra nyert a Celtic vendégeként és feljött a második helyre a Real mögé. Gulácsi sérült, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik kezdő volt, utóbbit a 76. percben lecserélték.

Válságban a Juventus

A Juventus megérdemelten szenvedett 2-0-s vereséget a Maccabi Haifa vendégeként a H csoportban, s a folytatásban az is kevés lenne a továbbjutásához, ha legyőzné a PSG-t és a Benficát, a két riválisnak ezen felül ki kellene kapnia az izraeli csapattól. Ez így együtt túl sok, az olasz csapat valószínűleg elbúcsúzhat a BL-től.

– Nehéz bármilyen pozitívumot kiemelni a Juventusszal kapcsolatban, sok minden hiányzott a játékosokból. Az első félidőben szinte semmit sem csináltak, nem voltak elég agresszívek, csak kergették a labdát. Olyan mentális és erőnléti problémák vannak a csapatnál, amelyet nagyon nehéz lesz orvosolni – fakadt ki a Juventusszal 1996-ben BL-t nyerő, 2006-ban világbajnok legendás olasz csatár, Alessandro Del Piero.

– Sajnos ilyesmi előfordul, meg kell próbálnunk mihamarabb túllépni ezen a kudarcon, és már a bajnokságra fókuszálni. Csak úgy tudunk kijönni ebből a mély gödörből, ha összefogunk. Amíg még van matematikai esélyünk a továbbjutásra, hinnünk kell benne. Az edzőnk mindent megtesz, amit csak tud, de ez egy csapatjáték. Mi vagyunk azok, akik felmennek a pályára, és nekünk kell többet nyújtanunk, kezdve a tapasztaltabb játékosokkal. Sok nehéz helyzetből jöttünk már ki pozitívan, szóval hinni kell benne, hogy újra sikerülhet – mosakodott a torinói együttes kolumbiai szélsője, Juan Cuadrado.

A vezetőedző, Massimiliano Allegri értékelése sokkal reálisabb.

– Nehéz megmagyarázni a történteket, most úgy érzem, inkább csendben kell maradnunk, és lehajtott fejjel dolgozni tovább. A legnagyobb probléma az, hogy csapatként kellene játszanunk, de ehelyett túl sok az egyénieskedés. Amióta itt dolgozom, ez volt az egyik legrosszabb első félidőnk – mutatott tükröt a játékosainak Allegri a meccs után.

Messi nélkül ötlettelen volt a PSG

A Juventus helyzete amiatt is vált kilátástalanná, mert a Paris Saint-Germain hazai pályán sem bírt a Benficával, ugyanúgy 1-1 lett a végeredmény, mint a múlt héten.

A párizsi sztárcsapatból sérülés miatt hiányzott a hétszeres aranylabdás Lionel Messi, ám Neymar és a klubtól újfent elvágyódó Kylian Mbappé is ott volt a kezdőben. Utóbbi szerezte a PSG gólját tizenegyesből, ez pályafutása 31. BL-gólja, amivel Edinson Cavanit megelőzve a párizsi klub történetének legeredményesebb játékosa lett a sorozatban. Még kedd este meglehetett volna Mbappé 32. gólja is, de kihagyta a helyzeteit, s ahogy lenni szokott, egyenlített a Benfica.

– A Paris Saint-Germainnek mindig nyernie kell. A mostani meccs nem hasonlított a múlt hetire, amikor mindkét csapat előtt adódtak gólhelyzetek. A Benficának megadtuk az esélyt, hogy visszajöjjön a meccsbe, és ezzel megnehezítette a dolgunkat. Nem játszunk káprázatosan, és nem vagyunk elég veszélyesek. A szezon elején sokkal gyorsabb volt a játékunk, a büntetőterületen beül pedig sokkal élesebb. Ma egyszerűen minden alkalommal, amikor megszereztük a labdát, volt egy felesleges pluszpassz, amivel megtörtük a saját lendületünket – értékelt kritikusan a PSG vezetőedzője, Christophe Galtier.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló

E csoport:

AC Milan (olasz)–Chelsea (angol) 0-2, gólszerző: Jorginho (21. - tizenegyesből), Aubameyang (34.), kiállítva: Tomori (18., AC Milan)

Dinamo Zagreb (horvát)–Salzburg (osztrák) 1-1, gólszerző: Ljubicic (40.), illetve Seiwald (12.)

Az állás: 1. Chelsea 7 pont, 2. Salzburg 6, 3. AC Milan 4 (4-7), 4. Dinamo Zagreb 4 (3-5)

F csoport:

Sahtar Doneck (ukrán)–Real Madrid (spanyol) 1-1, gólszerző: Zubkov (46.), illetve Rüdiger (95.)

Celtic (skót)–RB Leipzig (német) 0-2, gólszerző: Werner (75.), Forsbeg (84.)

Az állás: 1. (már továbbjutott) Real Madrid 10 pont, 2. RB Leipzig 6, 3. Sahtar Donyeck 5, 4. Celtic FC 1

G csoport:

Köbenhavn (dán)–Manchester City (angol) 0-0, kiállítva: Gómez (30., Manchester City)

Dortmund (német)–Sevilla (spanyol) 1-1, gólszerző: Bellingham (35.), illetve Nianzou (18.)

Az állás: 1. (már továbbjutott) Manchester City 10 pont, 2. Borussia Dortmund 7, 3. Sevilla 2 (2-9), 4. FC Köbenhavn 2 (0-8)

H csoport:

Maccabi Haifa (izraeli)–Juventus (olasz) 2-0, gólszerző: Atzili (7., 42.)

Paris Saint-Germain (francia)–Benfica (portugál) 1-1, gólszerző: Mbappé (40. – tizenegyesből), illetve Joao Mario (62. – tizenegyesből)

Az állás: 1. PSG 8 pont (7-4), 2. Benfica 8 (6-3), 3. Juventus 3 (5-7), 4. Makkabi Haifa 3 (4-8)